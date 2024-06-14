خلي أولادك يغنوا ويفرحوا .. تردد قناة طيور الجنة 2024 هيستمتعوا مع جنى وعصومي

على الرغم من أن قناة طيور الجنة قد حدث عليها العديد من التحديثات، وقد قام المسؤولين عنها بإجراء العديد من التغييرات عليها، إلا أنها تعد من أقدم القنوات المخصصة للأطفال، التي قد تربينا عليها جميعًا، والتي قد قامت بإنشاء جيل بعد جيل في الوطن العربي، حيث أن قناة طيور الجنة من أشهر القنوات المخصصة للأطفال، نظرًا لمميزاتها الرائعة، كما أن أولياء أمور الأطفال قد تربوا على هذه القناة، ولذلك يثقون بمحتواها، ولذلك قد تساءل أولياء الأمور عن ترددها الجديد لعام 2024.

قناة طيور الجنة

تحرص قناة طيور الجنة على عرض محتويات متنوعة ومختلفة، حتى تناسب كافة الأطفال، في كافة مراحلهم العمرية، حيث أنها تعرض الأغاني الرائعة، كما أنها تعرض البرامج التعليمية المختلفة، وتعرض أيضًا المسلسلات والأفلام الكرتونية، وبسبب هذا التنوع يحب كافة أطفال الوطن العربي مشاهدتها في كافة الأوقات، على مدار اليوم، كما أن للقناة صفحة رسمية على اليوتيوب، وهذا يمكنك من مشاهدة بثها عبر الصفحة، في حال طفلك كان في مكان لا يوجد فيه تلفزيون.

شخصيات قناة طيور الجنة المشهورة

هناك العديد من الشخصيات التي يفضل كافة أطفال الوطن العربي الإستماع إليها على قناة طيور الجنة الرائعة، حيث أن قناة طيور الجنة تحتوي على العديد من المغنيين العرب، وقد تم اختيارهم عن طريق برنامج صوتك كنز، الذي كان يعرض على القناة، ومن الشخصيات الرائعة بها: خالد مقداد صاحب القناة، مراد شريف، براء العويد، جنى وعصومي ووليد آل مقداد.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024

بما أن قناة طيور الجنة تحتوي على العديد من المميزات، التي تجعلها في مقدمة القنوات المخصصة للأطفال، قد تساءل أولياء الأمور عن تردد القناة الجديد العام 2024، وهو: