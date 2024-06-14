عاجل!! تعرف على موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا اليوم والقنوات الناقلة بالدوري المصري

ينتظر عشاق كرة القدم في مصر بشغف موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز لموسم 2023/2024، والتي تعد جزءًا من الجولة الحادية عشرة المؤجلة من البطولة، حيث ستُقام المباراة على أرضية استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر مساء اليوم الجمعة، الموافق 14 يونيو 2024.

نتائج متباينة للزماك قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا اليوم

الزمالك، الذي يقوده المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، يدخل المباراة وهو في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري، برصيد 28 نقطة من 17 مباراة، تأتي هذه المباراة بعد سلسلة من النتائج المتباينة للفريق، حيث فاز على الأهلي وخسر أمام سموحة والمصري.

من ناحية أخرى، يحتل نادي سيراميكا كليوباترا المركز السابع برصيد 34 نقطة من 23 مباراة، ويسعى لتحقيق الانتصار لمواصلة تقدمه في الترتيب العام للدوري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

هذا وسيتم نقل مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا اليوم عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز هذا الموسم، مما يتيح للجماهير متابعة كل تفاصيل المواجهة المرتقبة بدقة عالية.

موضوعات قد تهمك:

اليوم: مباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري.. المارد الأحمر عينه على اللقب ويطارد بيراميدز

مصر تحرز هدفين في أول7 دقايق.. تعرف على تشكيل المنتخب المصري خلال مباراة مصر وبوركينا فاسو.

بالإسم والتردد 9 قنوات مفتوحة ومجانية لمشاهدة مباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند اليوم في نهائي دوري أبطال أوروبا.

الهلال السعودي يحقق لقب كأس الملك السعودي على حساب النصر.

تشكيلة الزمالك المتوقعة أمام سيراميكا كليوباترا في مباراة اليوم

من المتوقع أن يعتمد جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك على تشكيلة تضم أبرز نجوم الفريق مثل محمد صبحي في حراسة المرمى، وكل من ناصر منسي وأحمد مصطفى زيزو في خط الهجوم، يأتي ذلك في ظل غيابات عديدة بصفوف الفريق الأول بسبب الإصابة والإيقاف.