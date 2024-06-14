“مبروك النجاح”.. لينك نتائج الثانوية العامة 2024 وزارة التربية الكويتية نتيجة الصف الثاني عشر بالرقم المدني

ننشر لينك نتائج الثانوية العامة 2024 وزارة التربية الكويتية نتيجة الصف الثاني عشر بالرقم المدني، حيث أعلنت وزارة التربية الكويتية عن هذه النتائج ونشرتها على موقعها الرسمي وعلى التطبيقات المتبعة للوزارة، تضمنت الإعلان أيضًا أسماء أوائل الثانوية العامة للطلاب الكويتيين ولجميع الجنسيات في الأقسام الأدبية، العلمية، والتعليم الديني.

لينك نتائج الثانوية العامة 2024 وزارة التربية الكويتية

نتائج الثانوية العامة في الكويت لعام 2024 تمت إعلانها ورفعها عبر موقع وزارة التربية وتطبيقي الوزارة وسهل بعد الساعة 11:00 صباحًا، أكدت الوزارة أنه بإمكان الطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على نتائج الطلاب باستخدام الرقم المدني عبر الرابط المخصص لنتائج الصف الثاني عشر؛ للاطلاع على نتائج الطالب، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط نتائج الصف الثاني عشر عبر موقع وزارة التربية.

كتابة الرقم المدني للطالب في الحقل المخصص.

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

الضغط على زر “عرض النتيجة”.

أسماء أوائل الثانوية العامة الكويت 2024

وزارة التربية الكويتية أعلنت عن أسماء أوائل الصف الثاني عشر للقسم العلمي والأدبي للعام الدراسي الحالي. في قائمة أوائل القسم العلمي، تم تضمين الطلاب التاليين:

حور بسام أحمد عبدالله الجيران بنسبة 99.98%

زينب مصطفى عبدالله الخليفي بنسبة 99.96%

حور بندر عيد الخيوطي الحربي بنسبة 99.94%

شيخة ماجد يوسف الشمري بنسبة 99.93%

نور سامي فرج العجيل بنسبة 99.91%

جنى حسين محمد مصطفى العريان بنسبة 99.90%

ماريا علي محمد عباس خاجه (مكرر) بنسبة 99.90%

يوسف نبيل خالد الرشدان (مكرر) بنسبة 99.90%

ريان عبدالله مرشد المرشد بنسبة 99.88%

لولوه نبيل بدر الهندي بنسبة 99.88%

أما في قسم الأدبي، فقد تم تسجيل أوائل الثانوية العامة كما يلي: