مكافأة لأهل الاردن … صرف المكرمة الملكية 100 دينار أردني قبل عيد الأضحى المبارك لجميع الموظفين

في إطار جهود الحكومة الأردنية لتعزيز الرعاية الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للأسر ذات الدخل المحدود تم الإعلان عن صرف مكرمة ملكية قدرها 100 دينار أردني لكل أسرة مستفيدة من صندوق المعونة الوطنية تأتي هذه المكرمة بمناسبة الأعياد والمناسبات الدينية مثل عيد الأضحى بهدف تقديم الدعم المالي الذي يمكن الأسر من تلبية احتياجاتها الأساسية خلال هذه الفترات المكرمة الملكية تعد جزءا من المبادرات الحكومية المستمرة لتعزيز التكافل الاجتماعي وتخفيف العبء المالي على الأسر الفقيرة.

خطوات التسجيل للحصول على المكرمة الملكية

عملية التسجيل للحصول على المكرمة الملكية تشمل عدة خطوات منها:

اولا يجب أن يتم تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني المخصص للتسجيل للدخول الى الموقع اضغط هنا

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة مثل الرقم الوطني وكلمة المرور.

إكمال الاستمارة الإلكترونية بدقة وتأكيد البيانات المدخلة.

انتظار مراجعة الطلب من قبل الجهات المعنية.

موعد صرف رواتب الموظفين بالأردن

كشفت وزارة المالية الأردنية عن مواعيد صرف الرواتب لجميع الموظفين في المملكة حيث يتم صرف الرواتب في اليوم السابع والعشرين من كل شهر ميلادي وقد تم تحديد هذا التاريخ مسبقا مع مراعاة الحالات التي يصادف فيها هذا اليوم عطلة رسمية أو أسبوعية.