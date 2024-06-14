هسه.. استخراج نتائج السادس الاعدادي الدور الأول 2024 عموم محافظات العراق

مع اقتراب انتهاء امتحانات السادس الإعدادي الدور الأول، تبدأ بعدها مباشرة عمليات البحث في حالة تزايد حول طريقة استخراج كشوفات نتائج السادس، حتى أن وزارة التربية العراقية شددت على جميع اللجان المعنية بالتصحيح من الاستعداد التام لكي يتم الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة بشكل سريع وأمن، يمكن من خلاله الإطلاع على كشوفات نتائج السادس الإعدادي في محافظات العراق.

خطوات استخراج نتائج السادس الاعدادي الدور الأول

لكي تقوم باستخراج كشوفات نتائج السادس الاعدادي الدور الأول عند الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل وزارة التربية العراقية، عليك اتباع الخطوات المتمثلة في التالي:-

تذهب إلى موقع نتائجنا الإلكتروني التي أطلقته وزارة التربية العراقية.

مع تحديد المرحلة الدراسية التي ترغب في الاستعلام عنها “السادس الاعدادي”.

إدخال بيانات الطالب من الاسم والرقم الامتحاني.

كذلك يتم النقر على زر “بحث”.

حتى تتمكن من عرض جميع كشوفات نتائج السادس الإعدادي في العراق.

تقديم اعتراض على نتائج السادس الإعدادي في العراق

وعند ذلك يمكنك تقديم طلب اعتراض على نتائج السادس الإعدادي الدور الأول في محافظات العراق، بإتباع الخطوات الأتية:-