كل ما يخص تحديث iOS 18 الجديد .. نصف التطبيقات راح تفلس قريبا

لقد أزاحت شركة آبل الستار عن تحديث iOS 18 بعد فترة ترقب طويلة، حيث إنها قامت بوضع بعض التحسينات الرائدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي حتى تقدم ثورة في عالم الـ iOS، علما بأن هذا التحديث يعد تجربة لاستخدام استثنائي لجميع حاملي أجهزة آبل مع تركيز خاص على تطبيق الصور وتحسين إدارة التطبيقات، بالإضافة إلى أن هناك مجموعة كبيرة أخرى من المزايا التي تعزز من فرادة الاستخدام التي تجعل حامل هذا الجهاز يشعر بالاختلاف والتميز في الوقت ذاته.

تحديث iOS 18

لقد أثارت شركة الهواتف الخلوية آبل ضجة حينما أعلنت عن مزايا مختلفة ومشوقة تتواجد داخل تحديث iOS 18، لا سيما أن الشركة في حديثها السنوي الموجه للمطورين حول العالم كشفت عن مفاجآت مذهلة، حيث أعلنت عن إصدار نظام التشغيل الجديد لأجهزة الآيفون والآيباد وغيرها، علما بأن النظام الذي يحمل اسم Apple Intelligence يأتي محمل بمجموعة واسعة من الإمكانيات الجديدة والمتطورة التي تواكب العصر الحديث.

بالإضافة إلى أنه يمكن تنزيل هذا التحديث من خلال اتباع الخطوات التالي ذكرها

افتح تطبيق الإعدادات على جهاز الآيفون أو الآيباد.

انقر على عام ثم تحديث البرامج.

اختر iOS 18 Developer.

إذا أردت تغيير معرف آبل للإصدار التجريبي، انقر عليه ثم عُد.

انقر على تثبيت.

أغلق تطبيق الإعدادات وأعد تشغيله.

تأكد من استخدامك لنظام iOS 18 الآن.

وأخيرًا، سجل الدخول بمعرف آبل على apple.com مجانًا.

مميزات تحديث iOS 18

بعدما تحدث الكثير عن تحديث آبل الجديد الذي يأتي مع مجموعة من الميزات الفريدة التي تُطرح للمرة الأولى، وجدنا أن هناك الكثير يرغبون في معرفة مميزات تحديث iOS 18 والذي يشمل ما ليس: