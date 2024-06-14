اغاني جديدة عشان العيد.. تردد قناة وناسه كيدز الجديد عبر نايل وعرب سات لبث اقوي اغاني الاطفال

قناة وناسه للأطفال هي قناة فضائية مخصصة لتقديم محتوى ترفيهي وتعليمي موجه للأطفال، انطلقت القناة كجزء من مجموعة إم بي سي الإعلامية، وهي واحدة من القنوات العربية الرائدة التي تهدف إلى تقديم برامج تلفزيونية تلبي احتياجات الأطفال بمختلف أعمارهم، مع التركيز على تقديم محتوى يعزز من تعليمهم وتطوير مهاراتهم، فقط كل ما عليكم هو متابعة المقال التالي للتعرف على تردد قناة وناسه الجديد.

قناة وناسه للاطفال

تميزت قناة وناسه للأطفال بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج التي تشمل الرسوم المتحركة، والأفلام الكرتونية، والبرامج التعليمية والترفيهية، تهدف هذه البرامج إلى توفير بيئة آمنة وممتعة للأطفال حيث يمكنهم الاستمتاع بمشاهدة المحتوى المناسب لأعمارهم والذي يسهم في تطوير مهاراتهم العقلية والاجتماعية، تعد القناة وجهة مفضلة للأهالي الذين يسعون إلى تقديم محتوى آمن ومفيد لأبنائهم، وتعمل قناة وناسه للأطفال على تقديم محتوى بجودة عالية يسهم في تعزيز القيم الإيجابية لدى الأطفال مثل الصداقة، والتعاون، والاحترام، والتعلم المستمر. كما تحرص القناة على تنويع برامجها لتشمل العديد من المواضيع التي تهم الأطفال مثل العلوم، والتاريخ، والفنون، والرياضة، بهدف تشجيعهم على استكشاف اهتماماتهم وتنمية قدراتهم الفكرية والإبداعية.

تردد قناة وناسه للاطفال الجديد على نايل سات

التردد: 11470.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: SD.

تردد قناة وناسة على عرب سات