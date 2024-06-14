“سدد غرامتك بتخفيض”.. طريقة معرفة غرامات المرور الرقم الالماني 2024 جميع محافظات العراق

سهلت حكومة العراق على جميع المواطنين، إمكانية إنهاء الخدمات المرورية التي يرغبون في إنهاءها دون الذهاب إلى أي مكان، فضلاً عن أن من أبرز هذه الخدمات الإستعلام عن غرامات المرور والعمل على تسديدها إلكترونيًا دون الذهاب إلى أي مكان، بالإضافة إلى أن ذلك يكون عبر بوابة أور الإلكترونية، التي بها الكثير من الخدمات الأخرى، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

استعلام غرامات المرور الرقم الألماني

هناك مجموعة هامة من الخطوات يتم العمل على اتباعها للقيام بسداد غرامات المرور الخاصة بالسيارات وذلك بإدخال الرقم الألماني التي كشفت عنه وزارة الداخلية، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الانتقال إلى بوابة أور الإلكترونية.

ليتم تسجيل الدخول فيما بعد.

مع إدخال بيانات قائد المركبة وإدخال رقم اللوحة الخاصة بالسيارة.

على أن يتم اختيار أيقونة “بحث”.

لتقوم بعرض جميع التفاصيل المتعلقة بالغرامات المرورية في العراق.

شروط تسديد غرامات المرور الرقم الالماني

حتى يتم قبول طلب سداد غرامات المرور الرقم الألماني وبعد أن يتم الإطلاع على جميع المخالفات المرورية، فلابد من انطباق بعض الشروط الاتيه:-