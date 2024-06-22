بإمكانيات مميزة.. تعرف على مواصفات iPhone 6 وعيوبه 

مواصفات iPhone 6 هي أكثر الأمور التي يبحث عنها عشاق الهواتف وخاصة الآيفون، وذلك لأن هذا النوع من الهواتف هي الرائدة في مجال الإلكترونيات بسبب العديد من المميزات الموجودة في الهاتف، وبناءً على ذلك حقق نجاحات مميزة في الأسواق العالمية وأصبح أكثر أنواع بيعًا، لذلك في مقالنا سنوضح لكم كافة التفاصيل.

مواصفات iPhone 6

هيكل الهاتف من النوع المعدني ووزنه 113 جرام، حيث قد تصل نحافة الهاتف إلى 6,9 ملم.

حجم الشاشة 4,7 بوصة، ودقتها LED-backlit IPS LCD، حيث تصل الكثافة إلى 326 نقطة.

الكاميرا 8 ميجا بكسلمع وجود فلاش مزدوج، مع القدرة على تصوير الفيديو بجودة 1080p و 60 لقطة في الثانية.

يتميز المعالج بأنه ثنائي النواة 1,4 جيجا هرتز.

الشبكة من الجيل الرابع.

الذاكرة الداخلية: 16 أو 64 أو 128.

الرام: 1 جيجا بايت.

ألوان الهاتف: رمادي، فضي، ذهبي.

يسمح بإدخال شريحة واحدة فقط.

نظام التشغيل: iOS.

الإصدار: 8.

البطارية: 1810 ملي أمبير.

المستشعرات: يتميز بأنه من الهواتف المستشعرة لبصمة الأصابع، والبوصلة، والبارومتر، والبوصلة.

يدعم الهاتف تقنية NFC و GPS.

معالج الرسومات: PowerVR GX6450.

الأبعاد: الطول: 1%8,1مم، والعرض: 67مم، بينما السمك: 6,9 مم.

عيوب هاتف iPhone 6

على الرغم من وجود العديد من المميزات به إلا إنه، يوجد في هاتف iPhone 6 بعض العيوب التي لا بد من وضعها في عين الاعتبار عند شراء الهاتف، وهذه العيوب كما هي متمثلة على النحو التالي:

البطارية: لا يمكن إزالة البطارية، علاوة على ذلك لا يمكن استبدالها إلا بعد تفكيك الهاتف.

لا يدعم خاصية الراديو.

لا يمكن إضافة ذاكرة خارجية لأنه لا يحتوي على فتحة MicroSD التي تعمل على توسيع الذاكرة.

رغم قلة عيوب هذا الهاتف إلا أن بعض الأشخاص يهتمون بمعرفة عيوب أي هاتف قبل شرائه.