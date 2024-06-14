تحديث واتساب ضد الحظر 2024 اخر اصدار واتساب جي بي gbwhatsapp وحل مشكلة تحتاج الى واتساب الرسمي

واتساب جي بي هو إصدار معدل من تطبيق واتساب الشهير، ويهدف إلى تقديم ميزات إضافية لا توجد في التطبيق الرسمي. يتميز هذا الإصدار بالقدرة على تجاوز تحديثات التطبيق الرسمية وإضافة ميزات مثل إخفاء الظهور وإرسال الرسائل الجماعية بسهولة. يقدم واتساب جي بي ميزات متقدمة للمستخدمين الباحثين عن تحسين تجربة استخدامهم لواتساب، وذلك عبر توفير خيارات إضافية للتحكم والخصوصية.

اخر اصدار واتساب جي بي

عند فتح تطبيق واتساب جي بي، ستجد أن واجهته تشبه تماماً واجهة واتساب الرسمي، ولكن مع بعض الإضافات المميزة على سبيل المثال

يمكنك العثور على وضع الطيران، الذي يتيح لك استخدام التطبيق دون اتصال بالإنترنت، مما يحميك من الإزعاجات غير المرغوب فيها.

كما يوجد وضع الشبح، الذي يخفي ظهورك عند قراءة الرسائل، مما يمنحك خصوصية أكبر.

بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك التطبيق رفع الستوري سواء كانت كتابة أو باستخدام الكاميرا،

ويمكنك مشاهدة الستوري الخاصة بجهات الاتصال دون أن يظهر أنك قد شاهدتها، مما يضيف لمسة إضافية من السرية والخصوصية.

مميزات واتساب جي بي

يوفر واتساب جي بي العديد من الميزات التي تجعل استخدام واتساب أكثر متعة وفعالية. إذا كنت تبحث عن تجربة مميزة مع ميزات إضافية ومن الميزات الرائعة في واتساب جي بي هي