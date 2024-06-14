موعد صلاة عيد الأضحى في الجزائر 2024 جميع الولايات الجزائرية وفقا لما أوضحته وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بعدما تم استطلاع رؤية هلال شهر ذي الحجة، والذي أثبت أن وقفة عرفات يوم السبت الموافق الخامس عشر من شهر يونيو 2024، التاسع من شهر ذي الحجة 1445، لهذا اقترب موعد صلاة العيد أحدي أهم الشعائر الإسلامية التي يدوام عليها الكثير من المسلمين في مثل هذا اليوم، يوم العيد الكبير للمسلمين، ولذلك نبين لكم في هذا التقرير عبر موقعكم الإلكتروني البديل توقيت صلاة العيد الكبير في الجزائر.

موعد صلاة عيد الأضحى في الجزائر 2024

تبدأ السبت الموافق الرابع عشر من هذا الشهر تكبيرات عيد الأضحى المبارك وتستمر حتي اليوم الرابع من أيام العيد، لذلك يستعد المسلمين في الجزائر لمعرفة توقيت صلاة عيد الأضحى المبارك، ووفقًا إلى التقويم الميلادي فإن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في الجزائر تبدأ من الساعة السادسة حتي السادسة وخمسة وأربعين دقيقة وفقًا إلى إلي توقيت كل ولاية من الولايات الجزائرية، واليكم رابط أسعار الأضاحي.

مواقيت صلاة عيد الأضحى في الجزائر 2024

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في ولاية بومرداس الساعة 6.30 صباحا.

توقيت صلاة عيد الأضحى المبارك في ولاية عين صالح الساعة 6.30 صباحاً.

صلاة عيد الأضحى في ولاية بجاية الساعة 6.15 صباحاً.

توقيت صلاة عيد الأضحى في ولاية قالمة الساعة 6.15 صباحاً.

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في ولاية عنابة الساعة 6.30 ص.

توقيت صلاة عيد الأضحى 2024 في ولاية الشلف 6.30 ص.

2024 في ولاية الشلف 6.30 ص. صلاة عيد الأضحى المبارك في ولاية الجلفة السادسة والثلث.

توقيت صلاة عيد الأضحى في ولاية تبسة 6.00 ص.

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في ولاية تيزي وزو الساعة 6.30 ص.

الأضحى المبارك في ولاية تيزي وزو الساعة 6.30 ص. توقيت صلاة عيد الأضحى المبارك في ولاية المدية 6.30 ص.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في ولاية غليزان الساعة 6.30 صباحا.

الى هنا وصلنا معكم لختام شرح موعد صلاة عيد الأضحى في الجزائر 2024 جميع الولايات اعرف بالضبط وقت الصلاة.