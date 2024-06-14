رابط شغال 100%.. رابط الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة في الكويت 2024

مع اقتراب موعد الإعلان عن نتائج الطلبة في الكويت، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتائج عبر موقع وزارة التربية الكويتية، وذلك باستخدام الاسم ورقم الهوية المدنية، الجدير بالذكر أن الوزارة قد ألغت الحاجة لاستخدام رقم التسلسل للوصول إلى النتائج، تعمل فرق المراجعة والتصحيح التابعة للوزارة بجد وتفان لضمان دقة توزيع الدرجات وشفافيتها، حيث تخضع النتائج لمراجعة دقيقة واعتماد من قبل وزير التعليم قبل أن يتم نشرها بشكل رسمي على المربع الإلكتروني للوزارة، هذا الجهد المكثف يأتي في إطار حرص الوزارة على ضمان العدالة والشفافية في تقييم الطلاب وإعلان النتائج.

الاعلان عن نتائج الكويت

يترقب الطلاب بشغف وقلق شديدين ظهور نتائجهم، والتي ينتظرونها بفارغ الصبر لكونها ستحدد إمكانية انتقالهم إلى الصف الثاني عشر، وقد تم الإعلان رسميا أنه بعد إتمام عملية تصحيح الاختبارات وتسجيل الدرجات لكل مادة على النظام الإلكتروني، سوف تعلن النتائج قريبا في الأيام القادمة. ومن جهة أخرى، انطلقت امتحانات الصف الثاني عشر في التاسع والعشرين من مايو، واستمرت حتى العاشر من يونيو الجاري، وهي المرحلة الحاسمة لتحديد مستقبلهم الأكاديمي.

الاستعلام عن النتائج

للحصول على النتائج الدراسية من وزارة التربية الكويتية، يتعين اتباع الخطوات التالية بتفصيل: