إعلان نتائج الثالث متوسط الدور الأول في بغداد والبصرة وصلاح الدين 2024 في هذا الموعد.. اعرف درجاتك

لم يكن تصحيح امتحانات الثالث متوسط الدور الأول سهلاً، إلا أن وزارة التربية العراقية تبذل قصارى جهدها في إطار أن يتم الإعلان عن جميع الكشوفات النتائج ورفعها عبر الموقع الرسمي للوزارة، وكذلك موقع نتائجنا الإكتروني، تسهيلاً على الجميع في التعرف على درجاتهم المتحصلين عليها في هذه المرحلة، ولكي تتمكن من عرض النتائج في أقرب وقت، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

موعد إعلان نتائج الثالث متوسط الدور الأول

وأوضحت وزارة التربية العراقية، أن نتائج الثالث متوسط الدور الأول، من المتوقع أن يتم الإعلان عن جميع الكشوفات خلال الأيام القليلة المقبلة، حتى أن الوزارة تقوم بفتح باب الإعتراضات أمام الطلاب الراغبين في تحسين درجاتهم ببعض المواد، على أن يُراعي بأن كل طالب وطالبة سيحصلون على نتائجهم مستحقاتهم التعليمية، لكي يتمكنوا من الدخول إلى المرحلة التعليمية فيما بعد.

خطوات استعلام نتائج الثالث متوسط الدور الأول

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن كشوفات نتائج الثالث متوسط الدور الأول، والتعرف على الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية، وفقًا لما يلي:-