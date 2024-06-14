سلي أطفالك وفرحيهم .. تردد قناة لولو 2024 مع قناة وناسة هيكونوا مبسوطين

يحب كافة الأطفال في الوطن العربي الإستماع إلى أغاني قناة وناسة، وبالأخص الإستماع إلى أغاني لولو، وهي شخصية مشهورة جدًا في قناة وناسة، وليست لولو فقط، إنما هناك العديد من الشخصيات الرائعة التي يحب أطفال في الوطن العربي الإستماع إليها، كما أن هذه القناة تقدم العديد من الأغاني التعليمية، التي تهدف إلى مساعدة وتعليم الأطفال، ولذلك يبحث أولياء الأمور عن ترددها لعام 2024، على الأقمار الصناعية المختلفة.

قناة لولو 2024 وناسة كيدز

يفضل كافة أولياء الأمور في الوطن العربي أن يجعلوا أطفالهم يشاهدون قناة وناسة، أو قناة لولو، لأنها من أفضل قنوات الأطفال، حيث أنها تعرض الأغاني والأناشيد الممتعة، كما أنها تعرض الأغاني التعليمية المختلفة، كما أن أغانيها وبرامجها تعرض محتوى أخلاقي، ولا تعرض أي محتوى غير ملائم للأطفال، أو خادش للحياء، ومحتواها مناسب تمامًا لكافة الفئات العمرية للأطفال، ويكون محتواها على مدار اليوم في كافة الأوقات، كما أن جودتها رائعة، سواء كانت جودة الصوت، أو جودة الصورة، ولها تردد على الأقمار الصناعية المختلفة، سواء كان عرب سات، ونايل سات، وبفضل كافة هذه المميزات قد انتشرت قناة لولو، أو قناة وناسة بشكل كبير.

تردد قناة لولو 2024 على نايل سات

قد قام المسؤولين عن قناة وناسة، أو قناة لولو بالإعلان عن ترددها الجديد لعام 2024، والذي قد تسأل عنه أولياء الأمور بالفعل، ويكون ترددها كالتالي:

القمر الصناعي لقناة لولو: نايل سات.

تردد القناة: 11559.

معدل ترميز القناة: 27500.

معامل تصحيح خطأ القناة: ¾.

معدل استقطاب القناة: عمودي.

تردد قناة لولو 2024 على عرب سات

أما بالنسبة لتردد قناة وناسة، أو قناة لولو لعام 2024، على القمر الصناعي عرب سات، وقد تساءل عنه بعض أولياء الأمور أيضًا، ويكون كالتالي: