تعرف على شروط التسجيل فى منحة البطالة بالجزائر 2024 ورابط التسجيل والأوراق المطلوبة للحصول على المنحة

في إطار جهودها المتواصلة لدعم الشباب الجزائري وتخفيف آثار البطالة تقدم الوكالة الوطنية للتشغيل الجزائرية (ANEM) منحة البطالة وهي مبادرة تهدف إلى توفير الدعم المالي والتدريب اللازمين للباحثين عن عمل هذه المنحة تعد خطوة مهمة نحو تعزيز الفرص الاقتصادية وتمكين الشباب من الاندماج في سوق العمل من خلال منحة البطالة يحصل المستفيدون على دعم مالي يمكنهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية أثناء البحث عن عمل بالإضافة إلى الحصول على فرص تدريبية لتحسين مهاراتهم وزيادة فرص توظيفهم.

شروط التسجيل في منحة البطالة

للتسجيل في هذه المنحة وضعت الوكالة شروطا محددة والتى تتمثل في الآتي:

يجب أن يكون المتقدم جزائري الجنسية.

أن يكون عمر المتقدم بين 19 و40 سنة.

يجب أن يكون المتقدم في حالة بطالة وغير مسجل في أي مؤسسة تعليمية أو تكوينية.

يجب ألا يكون المتقدم مستفيدا من أي دعم حكومي آخر.

يجب أن يكون المتقدم مسجلا لدى الوكالة الوطنية للتشغيل كطالب عمل.

يجب أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل تعليمي أو تكويني.

الأوراق المطلوبة للتسجيل

نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

نسخة من شهادة الميلاد.

نسخ من الشهادات الدراسية أو التكوينية.

شهادة تثبت حالة البطالة يتم استخراجها من الوكالة الوطنية للتشغيل.

نسخة من شهادة الإقامة.

عدد من الصور الشمسية (عادة ما يطلب 2-4 صور).

رابط التسجيل للحصول على المنحة

يمكنك التسجيل في منحة البطالة عبر الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل (ANEM) للوصول إلى رابط التسجيل اتبع الخطوات التالية: