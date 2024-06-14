اليوم: مباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري.. المارد الأحمر عينه على اللقب ويطارد بيراميدز

يستعد فريق الأهلي، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، لمواجهة فريق فاركو اليوم الجمعة في مباراة مهمة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، هذه المباراة تأتي في إطار سعي الأهلي لتصحيح مساره في جدول الدوري، حيث يسعى للفوز بكل مبارياته المتبقية للصعود إلى قمة المسابقة والحفاظ على اللقب المحلي بعد التتويج الأفريقي.

موعد مباراة الأهلي وفاركو بالدوري المصري

هذا وتقام مباراة الأهلي وفاركو في السابعة مساءً اليوم الجمعة على استاد برج العرب بالإسكندرية، وهي مباراة مؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ترتيب الأهلي وفاركو بالدوري المصري

يحتل الأهلي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة من 15 مباراة، حيث حقق الفوز في 10 مواجهات، وتعادل في 3 لقاءات، وخسر مرتين، كما سجل لاعبو الأهلي 35 هدفًا وتلقت شباكهم 16 هدفًا.

في المقابل، يحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة من 23 مباراة، حيث حقق الفوز في 4 مواجهات، وتعادل في 9 لقاءات، وخسر 10 مباريات، فيما سجل لاعبو فاركو 22 هدفًا وتلقت شباكهم 32 هدفًا.

أداء الفريقين في الجولة الأخيرة

في آخر ظهور لهما بالدوري، حقق الأهلي الفوز على بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف، بينما تعادل فاركو مع سموحة بهدف لكل فريق.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام فاركو

من المتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة بالتشكيلة التالية:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: عبد المنعم، ربيعة، كريم فؤاد، عمر كمال.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور.

وفي خط الهجوم كل من: كهربا، رضا سليم، الشحات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو اليوم

هذا ويتم نقل مباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري عبر قناة أون تايم سبورتس ويسبقها استوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

معلق مباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري

معلق مباراة الأهلي وفاركو اليوم بالدوري المصري هو المعلق الرياضي أيمن الكاشف.

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