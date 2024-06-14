اعرف كل التفاصيل .. مواعيد عمل مترو الأنفاق والقطار الكهربائي في عيد الأضحى 2024

قد قامت وزارة النقل بالإعلان عن مواعيد عمل مترو الأنفاق والقطار الكهربائي في عيد الأضحى المبارك لعام 2024، حيث أنها قد أنتهت بالفعل من تجهيز وتنظيم حركة تشغيل شبكة خطوط مترو الأنفاق الثلاثية، والقطارات أيضًا، ويريد كافة المواطنين معرفة المواعيد الخاصة بمترو الأنفاق والقطارات، حتى يتمكنون من الذهاب أينما كانوا يريدون في العيد بكل سهولة، فيعد مترو الأنفاق والقطارات من أفضل وسائل النقل، وأسهلها، وأرخصها أيضًا.

مواعيد عمل مترو الأنفاق في عيد الأضحى 2024

أعلنت وزارة النقل عن مواعيد عمل مترو الأنفاق في عيد الأضحى لعام 2024، وأوضحت أن عدد الرحلات الخاصة بمترو الأنفاق تصل إلى 1259 رحلة في اليوم الواحد، مع 136 رحلة بالقطار الكهربائي، مواعيد عمل مترو الأنفاق في العيد لعام 2024، تكون كالتالي: تبدأ القطارات من المحطات النهائية من الساعة 5:15 صباحًا، ويكون آخر قطار الخط الأول من محطة حلوان و محطة المرج الجديدة الساعة 11:40 مساء، أما الخط الثاني من محطة شبرا الخيمة الساعة 11:55 مساء، ومن محطة المنيب الساعة 12:05 صباحًا، أما آخر قطار الخط الثالث يكون من محطة جامعة القاهرة الساعة 11:52 مساء، ومن محطة روض الفرج الساعة 11:55 مساء.

مواعيد عمل مترو الأنفاق الخط الثالث في عيد الأضحى 2024

من محطة جامعة القاهرة للخط الثالث الساعة 11:45 مساء، يتم الإنتهاء من تبادل الركاب من الخط الثاني والثالث، وبعدها يتم مقابلة قطارات أخرى للربط والتبادل بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة 12:25 صباحًا، وبعدها يتم مقابلة قطارات أخرى للربط والتبادل بين الخط الأول والثالث بمحطة جمال عبد الناصر، ومن ثم ينتهي تبادل الركاب من الخط الثاني والثالث بمحطة العتبة الساعة 12:00 منتصف الليل.

مواعيد عمل القطار الكهربائي في عيد الأضحى 2024

تكون رحلات القطار الكهربائي بين محطة عدلي منصور المركزية، ومحطة الفنون والثقافة في العاصمة الإدارية، حيث تقوم بأول رحلة للقطار الساعة 6:00 صباحًا من محطة عدلي منصور إلى محطة الفنون والثقافة الساعة 9:30 مساء، ثم إلى محطة بدر الساعة 10:30 مساء، أما من محطة الفنون والثقافة تقوم أول رحلة الساعة 6:05 صباحًا، ثم إلى محطة عدلي منصور الساعة 10:05 مساء، ثم إلى محطة بدر الساعة 10:35 مساء، أما من محطة العبور الجديدة تقوم أول رحلة الساعة 7:03 صباحًا، ثم إلى محطة عدلي منصور الساعة 10:10 مساء، ثم إلى محطة بدر الساعة 10:30 مساء.