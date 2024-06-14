تحميل تكبيرات عيد الاضحي بصوت جميل (mp3 + مكتوبة) .. فضل تكبيرات العشر الأوائل من ذي الحجة

ما هي إلا أيام قليلة ويحل علينا عيد الأضحى المبارك لذلك يزداد البحث عن تكبيرات عيد الاضحي، وذلك لأن التكبيرات تعد من السنن التي يجب إحياؤها في أعياد المسلمين وهما عيد الأضحى وعيد الفطر، وقد أعلنت دار الإفتاء المصرية أن وقفة عيد الأضحى المبارك ( وقفة عرفات) من المقرر أن تكون في يوم 15 يونيو 2024، وعلى ذلك فإن موعد عيد الأضحى المبارك من المقرر أن يكون في يوم 16 يونيو 2024، وذلك وفقا لاستطلاع هلال شهر ذي الحجة.

تحميل تكبيرات عيد الاضحي

وقد يسأل بعض الناس عن حكم تكبيرات عيد الاضحي، وهو ما حرصت دار الإفتاء المصرية على توضيحة للمسلمين وذلك على النحو التالي:

تكبيرات العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى هي سنة عند جمهور الفقهاء.

والدليل على ذلك قوله تعالى ” ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم”.

والتكبير معناه التعظيم، ويكون معنى التكبير في عيد الأضحى المبارك على وجه الخصوص هو تعظيم رب العزة عز وجل وحده دون غيره.

صيغة تكبيرات عيد الأضحى

لم يثبت نص في الكتاب أو السنة يخص صيغة معينة عن تكبيرات عيد الاضحي وإنما كل ما ورد إلينا هو اجتهاد من بعض الصحابة مثل سلمان الفارسي رضي الله عنه، وة التكبيرات المتعارف عليها لدى المصريين هي: