“لبيك اللهم لبيك” خطوات تثبيت قناة الحج السعودية لمشاهدة مناسك الحج ووقفة عرفات

يبحث الكثيرون عن تردد قناة الحج السعودية، فهي من القنوات الفضائية المخصصة لتغطية مناسك الحج والعمرة ونقلها للمشاهدين حول العالم. تُعَدُّ هذه القناة جزءًا من الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتسهيل وصول الشعائر الدينية وتقديم تغطية إعلامية مباشرة للأحداث المرتبطة بالحج والعمرة، مما يساعد المسلمين في جميع أنحاء العالم على متابعة مناسك الحج والشعور بالقرب من الأماكن المقدسة.

تردد قناه الحج السعودية

تأسست قناة الحج لتقديم تغطية شاملة ومباشرة للشعائر، بما في ذلك بث الصلوات من المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتغطية مناسك الطواف والسعي والوقوف بعرفة ورمي الجمرات والعديد من الشعائر الأخرى.

عبر النايل سات:

التردد: 10922.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

معدل تصحيح الخطأ: ⅞.

عبر العرب سات:

التردد: 12015.

جودة القناة: HD.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

خطوات تثبيت قناة الحج

لضبط قناة “لبيك اللهم لبيك” على جهاز الريسيفر الخاص بك لمشاهدة الشعائر الدينية الخاصة بالحج والاستماع إلى تكبيرات العيد على مدار الساعة، اتبع الخطوات التالية: