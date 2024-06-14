“لبيك اللهم لبيك” خطوات تثبيت قناة الحج السعودية لمشاهدة مناسك الحج ووقفة عرفات

يبحث الكثيرون عن تردد قناة الحج السعودية، فهي من القنوات الفضائية المخصصة لتغطية مناسك الحج والعمرة ونقلها للمشاهدين حول العالم. تُعَدُّ هذه القناة جزءًا من الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتسهيل وصول الشعائر الدينية وتقديم تغطية إعلامية مباشرة للأحداث المرتبطة بالحج والعمرة، مما يساعد المسلمين في جميع أنحاء العالم على متابعة مناسك الحج والشعور بالقرب من الأماكن المقدسة.
تردد قناه الحج السعودية
تأسست قناة الحج لتقديم تغطية شاملة ومباشرة للشعائر، بما في ذلك بث الصلوات من المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتغطية مناسك الطواف والسعي والوقوف بعرفة ورمي الجمرات والعديد من الشعائر الأخرى.
عبر النايل سات:
- التردد: 10922.
- معدل الاستقطاب: عمودي.
- معدل الترميز: 27500.
- الجودة: HD.
- معدل تصحيح الخطأ: ⅞.
عبر العرب سات:
- التردد: 12015.
- جودة القناة: HD.
- معدل تصحيح الخطأ: 3/4.
- معدل الاستقطاب: رأسي.
- معدل الترميز: 27500.
خطوات تثبيت قناة الحج
لضبط قناة “لبيك اللهم لبيك” على جهاز الريسيفر الخاص بك لمشاهدة الشعائر الدينية الخاصة بالحج والاستماع إلى تكبيرات العيد على مدار الساعة، اتبع الخطوات التالية:
- استخدم جهاز التحكم عن بُعد للوصول إلى القائمة الرئيسية على جهاز الريسيفر.
- اختر قائمة “الإعدادات” أو ما يعادلها حسب نوع جهاز الريسيفر الخاص بك.
- ابحث عن خيار “التثبيت اليدوي” أو “البحث اليدوي” ضمن القائمة.
- أدخل بيانات التردد المخصصة لقناة “لبيك اللهم لبيك”، والتي تشمل:التردد: (يجب أن تحصل على هذا التردد من مصادر موثوقة).
- البدء في البحث:
- بعد إدخال جميع البيانات، اضغط على زر “البحث” أو “التثبيت” لبدء عملية البحث عن القناة.
- بعد انتهاء عملية البحث، سوف تظهر قناة “لبيك اللهم لبيك” ضمن قائمة القنوات.
- اضغط على أيقونة “حفظ” لحفظ الإعدادات والتغييرات التي قمت بها.