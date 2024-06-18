تحميل تطبيق ولى الامر لاستخراج نتائج الطلاب بسلطنة عمان 2024

يأتي تطبيق “ولي الأمر” في عمان والذي يعد نقلة نوعية في مجال التعليم بسلطنة عمان، كما أنه يهدف هذا التطبيق إلى تعزيز التواصل بين أولياء الأمور والمدارس، وتقديم العديد من الخدمات التي تساعد في متابعة أداء الطلاب بشكل فعال ودقيق، وفي هذا السياق، سوف نوضح إليكم كيفية تنزيل تطبيق “ولي الأمر” وأهم مميزاته وفوائده التي تجعله أداة لا غنى عنها لكل ولي أمر يرغب في متابعة تقدم أبنائه التعليمي.

تنزيل تطبيق ولي الأمر

افتح متجر جوجل بلاي على هواتف الأندرويد أو متجر آب ستور على هواتف الأيفون.

ابحث في شريط البحث عن “ ولي الأمر ” واضغط على زر “تثبيت”.

” واضغط على زر “تثبيت”. انتظر قليلاً حتى يتم تثبيت التطبيق تلقائيًا على هاتفك.

بعد التثبيت، افتح التطبيق من الشاشة الرئيسية للهاتف وسجل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

بعد تسجيل الدخول، يمكنك التصفح بين الخدمات المتعددة التي يقدمها التطبيق لمساعدة الطالب وولي الأمر.

مميزات وفوائد تطبيق ولي الأمر

يتميز تطبيق “ولي الأمر” بالعديد من المزايا التي تساعد أولياء الأمور في متابعة أبنائهم بشكل مستمر دون الحاجة لزيارة المدرسة، كما يتميز تطبيق “ولي الأمر” بتوفير العديد من الخدمات التي تسهل على أولياء الأمور متابعة أداء أبنائهم التعليمي، كما يمكنهم من خلاله الاستعلام عن النتائج، والوصول إلى التقارير الدراسية، ومتابعة الغياب والحضور، كما يوفر التطبيق استقبال إشعارات المدرسة والتواصل المباشر مع المعلمين عبر تبادل الرسائل، بالإضافة إلى أنه يتيح أيضًا متابعة سلوك الطالب والأنشطة التعليمية الخاصة به، بالإضافة إلى إمكانية تحويل الطلاب بين المدارس أو إعادة تسجيلهم وتحديث البيانات الشخصية بسهولة، وبفضل هذه المميزات، أصبح التطبيق أداة ضرورية لمتابعة مستوى الطالب وثقة الكثير من أولياء الأمور في عمان.