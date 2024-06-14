“تنزيل Pdf” موعد اعلان نتائج امتحانات الثالث متوسط العراق لعام 2024 عموم المحافظات

ينتظر الألاف من الطلاب بفارغ الصبر نتائج امتحانات الثالث متوسط لعام 2024، دور أول. يعيش هؤلاء الطلاب في حالة من القلق والتوتر بسبب عدم تحديد موعد محدد لإعلان النتائج حتى الآن. تشهد مراكز التصحيح حالياً عملاً دؤوباً لضمان إصدار النتائج في أقرب وقت ممكن، حيث يتم التأكد من حصول كل طالب على درجاته بشكل عادل ودقيق.

موعد اعلان نتائج امتحانات الثالث متوسط لعام 2024

انتهت الامتحانات في الثالث من هذا الشهر بدون تلقي أي شكاوى تتعلق بصعوبة الأسئلة، مما يدل على التزام وزارة التربية بضمان سير الامتحانات بسلاسة ونجاح ومن المتوقع أن تُعلن نتائج الثالث متوسط 2024 دور أول بعد الانتهاء من رصد الدرجات في الكشوف. ستقوم الوزارة بزيادة درجات الطلاب الذين حصلوا على 45 درجة إلى 50 درجة للحد من نسبة الرسوب، مما يساهم في رفع نسبة النجاح بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي. بلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام أكثر من 900 ألف طالب وطالبة، وتم توزيعهم على 5477 لجنة في مختلف المحافظات. يمكن الحصول على النتائج بسهولة عبر موقع الوزارة الرسمي من خلال الدخول إلى قسم النتائج، وتحديد نتائج الثالث متوسط 2024، ثم إدخال الرقم الامتحاني للحصول على النتيجة فوراً.

استخراخ نتائج الثالث متوسط العراق

سوف يتم الإعلان عن نتائج الثالث متوسط لعام 2024 عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية وموقع “نتائجنا” وللحصول على النتائج، يجب على الطلاب اتباع خطوات بسيطة وهي: