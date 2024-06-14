التحديث الأخير.. خطوات تحميل الواتساب الذهبي WhatsApp Gold على الهاتف والاستمتاع بالمزايا الجديدة

تحميل الواتساب الذهبي هو الشغل الشاغل لعدد كبير من الأشخاص، وذلك لأن كل تحديث جديد يكون به الكثير من المزايا التي تزيد من معدل البحث عن خطوات تحميله، وذلك لأن الواتساب الذهبي من أشهر تطبيقات التواصل الاجتماعي المليئة بالعديد من المميزات، لذلك معدلات البحث عن طريقة تنزيل هذا التطبيق تتصدر محركات البحث باستمرار.

خطوات تحميل الواتساب الذهبي على الهاتف

يمكنك التمتع بجميع المزايا التي سوف تحصل عليها عند تحميل الواتساب الذهبي، وهذه هي خطوات التحميل:

الدخول الى متجر جوجل بلاي.

أو الدخول إلى موقع الإنترنت واكتب في بحث.

إدخال اسم التطبيق “تنزيل الواتس آب الذهبي”.

النقر على أول نتيجة ستظهر أمامك.

الضغط على أيقونة “تحميل”.

سيتم تحميل الحزمة على هاتفك بالتطبيق APK.

الضغط على التطبيق من أجل فتح.

تسجيل رقم الهاتف حسب الدولة الموجود بها.

سيصلك كود على رقم هاتفك.

إدخال الرمز المرسل في الحقل المخصص.

مميزات تطبيق الواتس آب الذهبي 2024

كل تحديث جديد في التطبيق يضيف الكثير إلى المستخدمين، وذلك لأن التحديثات تعطي خيارات كثيرة للمستخدمين: