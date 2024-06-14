خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 …. والتموين تحدد الفئات المستحقة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تخصيص رابط الكتروني لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2024، والتي حددت الفئات المستحقة ومنهم أبناء أسر الضمان الإجتماعي والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة وحاملي كارت الخدمات المتكاملة،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط إضافة المواليد 2024….

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

حيث صرح مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024، سوف يكون للبطاقات التموينية التي تحتوي على ثلاثة أفراد فقط ليكون البطاقة بها 4 أفراد ليستطيع الفرد صرف مستحقات تموينية بقيمة 50 جنيه وصرف 150 رغيف شهرياً، وتسعى وزارة التموين على توفير عدد من السلع في كافة فروع المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، والتي قد تصل إلى 30 سلعة ومنها السكر المدعم الذي يتم طرحه بسعر 12.60 قرش ، وزيت طعام وزن 800 جرام بسعر 30 جنيه والعديد من السلع الأساسية الأخرى.

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن عدة شروط يجب أن تتوافر في الأشخاص الراغبين في إضافة المواليد وهي:

ألا يقل أعمار الأبناء المراد إضافتهم عن 4 سنوات.

ألا يزيد عدد أفراد البطاقة عن 3 أفراد.

ألا يزيد معاش صاحب البطاقة عن 1200 جنيه.

رابط إضافة المواليد على بطاقة التموين