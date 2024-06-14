تهنئة عيد الأضحى الجميلة.. أجمل بوستات وعبارات تهنئة العيد للزملاء والأقارب “أضحى مبارك”

ساعات قليلة ويبدأ عيد الأضحى المبارك بأجمل الإحتفاليات التي تُقام في هذا اليوم، فضلاً عن أنه وفقًا للحسابات الفلكية فإن أول أيام العيد يكون يوم الأحد الموافق 16 من شهر يونيو 2024، على أن يكون وقفة العيد يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024، بالإضافة إلى أن الجميع يبحث عن أجمل العبارات والبوستات التي يمكن تداولها في هذا اليوم الديني الأكثر من ملهم أمام ملايين المسلمين حول العالم، ولذا سنوضح لكم بعض العبارات.

عبارات تهنئة عيد الأضحى المبارك

وتتمثل أبرز عبارات تهنئة عيد الأضحى المبارك، وتداولها بين العديد من الزملاء والأقارب، وفقًا لما يلي:-

أهنئكم بعيد الأضحى المبارك أعادة علينا وعليكم بالخيرات والمسرات.

تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وجعل عيدكم فرحة وسعادة.

كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

أسعد الله أيامكم وجعلها كلها عيد.

كل عام وأنتم في طاعة الله مستمرون.

تطيب الأيام بقدوم عيد الأضحى المبارك جعله الله فتحة خير للجميع.

أدعو الله أن يعيده علينا وعليكم أعوامًا مديدة.

أجمل جمل تهنئة عيد الأضحى المبارك 2024

وتتمثل بعض الجمل التي يمكنك تداولها لتهنئة عيد الأضحى المبارك، وفقًا للأتي:-