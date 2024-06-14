لا تفوتوا متعة الترفيه والتعليم مع قناة وناسة للأطفال 2024

تعد قناة وناسة واحدة من أفضل القنوات المخصصة للأطفال، حيث تقدم مزيجًا مميزًا من أفلام الكرتون وأغاني الأطفال التي تجذب انتباه الفئة العمرية الصغيرة، وهو ما جعل القناة تكتسب شعبية واسعة بين الأطفال والأسر، الذين يحرصون على تشغيلها في المنزل للاستمتاع بمحتواها المتميز.

تردد قناة وناسة الجديد

التردد على القمر الصناعي نايل سات لفناة وناسة:

التردد: 11470

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

التردد على القمر الصناعي عرب سات الخاص بقناة وناسة:

التردد: 11270

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

كيفية ضبط تردد قناة وناسة

عليك بفتح جهاز الاستقبال باستخدام جهاز التحكم عن بعد.

اختر “خيارات” من القائمة الرئيسية.

حدد القمر الصناعي الذي ترغب في استخدامه، سواء كان نايل سات أو عرب سات.

اختر “تثبيت يدوي”.

أدخل تردد قناة وناسة، بالإضافة إلى بيانات الاستقطاب ومعدل الترميز.

اضغط على “موافق” وانتظر حتى يتم تحميل القناة.

احفظ التغييرات لتتمكن من مشاهدة القناة.

مميزات خاصة تتمتع بها قناة وناسة

تتمتع قناة وناسة بعدة مميزات تجعلها وجهة مثالية للأطفال:

برامج مميزة ومسلية: تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج التي تجمع بين الترفيه والتعليم.

عرض الرسوم المتحركة: تشمل القناة تشكيلة واسعة من أفلام الكرتون المحبوبة التي تناسب مختلف الأذواق.

محتوى تعليمي هادف: تساهم القناة في تطوير مهارات الأطفال من خلال برامجها التعليمية.

بدون فواصل إعلانية: تبقي القناة الأطفال مستمتعين بدون انقطاع بفضل عدم عرض فواصل إعلانية.

محتوى ملائم: تحرص القناة على تقديم برامج تتماشى مع القيم والتقاليد الاجتماعية المناسبة للأطفال.

بث مستمر: تقدم القناة بثًا على مدار الساعة، مما يضمن توفر الترفيه في أي وقت.

جمهور واسع: تمتلك القناة قاعدة جماهيرية واسعة من الأطفال في مختلف الدول العربية، مما يعزز من تواصلهم وتفاعلهم معها.

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