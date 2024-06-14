“مباراة الأهلي وفاركو”.. نزل تردد قناة اون تايم سبورت الجديد 2024 وتابع جميع المباريات من بيتك بجودة هائلة

ازدادت عمليات البحث بشكل مكثف حول التردد الجديد لقناة اون تايم سبورت، خاصة مع إذاعة مباراة الأهلي وفاركو اليوم، فضلاً عن أن القناة تقوم بإذاعة العديد من المباريات المحلية والعالمية، بجودة عالية ودقة قوية وإشارة لا تُقارن مع أي قناة رياضية أخرى، حتى أن القناة استطاعت في فترة وجيزة من جذب ملايين المتابعين وعشاق الساحرة المستديرة بدون توقف، ويمكنك التعرف على التردد الجديد للقناة، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

نزل تردد قناة اون تايم سبورت الجديد 2024

ولكي تقوم بإستقبال قناة اون تايم سبورت الرياضية الجديد لمشاهدة العديد من المباريات المحلية والعالمية بدقة عالية وإشارة قوية، بالإضافة إلى أن هذه القناة استطاعت من عمل قاعدة جماهيرية مهولة في الفترة الأخيرة، ويمكنك تنزيلها كما يلي:-

القمر الصناعي لقناة اون تايم سبورت فهو النايل سات.

التردد الجديد للقناة 11861.

معامل الترميز للقناة يكون 27500.

استقطاب قناة اون تايم سبورت يكون عمودي.

جودة قناة اون تايم سبورت هو: HD.

تنزيل تردد اون تايم سبورت 2024 العرب سات

أما عن المعلومات الخاصة بإستقبال قناة اون تايم سبورت الرياضية ومشاهدة أجمل المباريات، فترددها كالأتي:-

القمر الصناعي يكون العرب سات.ز

التردد الخاص بالقناة هو 11747.

معامل الترميز للقناة يكون 27500.

معامل تصحيح الخطأ لقناة اون تايم يكون 6/5.

موعد مباراة الأهلي وفاركو

تقام مباراة الأهلي وفاركو اليوم الجمعة الموافق 14 يونيو 2024 في تمام الساعة السابعة مساءً، على أن تقوم قناة اون تايم سبورت بنقل المباراة وجميع الأحداث أول بأول.