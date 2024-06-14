نتائج الإختبار التحصيلي الدراسي 1445 عبر منصة قياس

يبحث عدد كبير من الأـشخاص عن نتائج نتائج الإختبار التحصيلي الدراسي 1445والذي كشف عنه هيئة تقويم التعليم والتدريب والذي يعد قياس مدى تحصيل المواد الدراسية لعام 1445، فتعد اختبارات التحصيل قياس من الأمور المهمة التي تسعى إلى التعرف إلى مدى الوصول والاستفادة من المناهج الدراسية، والتي يتم وضعها قبل بداية العام الدراسي الجديد، والتي تسعى من خلاله المملكة السعودية ضمن رؤية 2030.

نتائج الإختبار التحصيلي الدراسي 1445

وأعلنت الهيئة على الصفحة الرسمية لها على الإنترنت أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الإختبار التحصيلي الدراسي 1445، في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة الموافق 14 يونيو 2024 والموافق 8 من شهر ذي الحجة ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتيجة على فترتين ، كما يمكن أيضاً الإستعلام عن النتائج من خلال الرسائل النصية.

ما هي أهمية الإختبار التحصيلي؟

يعد الاختبار التحصيلي من أهم الاختبارات التي وضعتها عدد من الكليات والجامعات السعودية، والتي اشترطت فيها أن يكون المتقدم مقيم داخل المملكة السعودية وأن يكون حاصل على درجات محددة للقبول في هذه الإختبارات وتبلغ مدة الإختبار حوالي ساعتين و 45 دقيقة.

ويتكون الإختبار التحصيلي من 160 سؤال متنوع على المستوزى العلمي والمعرفي، يتم تقسيمها إلى 5 أقسام يتم منح المتقدم 25 دقيقة للإجابة على كل قسم من الخمس أقسام.

خطوات الاستعلام عن نتائج الاختبار التحصيلي 1445

حيث يمكنكم بكل سهولة الإستعلام عن نتائج الاختيار التحصيلي 1445 من خلال موقع قياس أو موقع النفاذ الوطني الموحد من خلال إتباع الخطوات الآتية: