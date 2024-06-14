موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة.. زيزو يقود الهجوم

يبحث عشاق القلعة البيضاء عن موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في بطولة الدوري، حيث تأتي هذه المباراة المؤجلة من الجولة 11 من بطولة الدوري المصري”دوري نايل”، ويحتضن لقاء الفريقين اليوم ملعب المقاولون العرب في الجبل الأخضر، ويبحث الفارس الأبيض في لقاء اليوم تحقيق الفوز من أجل التقدم في مراكز جدول الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في دوري نايل

أعلنت رابطة الأندية المصرية أن اليوم الجمعة الموافق 14 من شهر يونيو مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في بطولة الدوري المصري، ويقام هذا اللقاء في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، بينما بتوقيت الإمارات العربية المتحدة يكون اللقاء في تمام الساعة 8 مساءً، بينما بتوقيت المغرب يكون اللقاء في تمام الساعة 5 مساءً.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا

من المعروف أن مجموعة قنوات أون تايم سبورت هي الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري، لذلك لقاء الفريقين ينقل اليوم عبر هذه القناة.

موقف الزمالك وسيراميكا كليوباترا في دوري نايل

يتواجد فريق الزمالك في المركز 12 من بطولة الدوري المصري برصيد 28 نقطة، حصل عليها الفريق من 17 مباراة، حقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل في أربع مواجهات، وهزم في خمس لقاءات.

بينما يتواجد سيراميكا كليوباترا في المركز السابع برصيد 34 نقطة حصل عليها الفريق من 23 مباراة، بواقع الفوز في 9 لقاءات، وتعادل الفريق في 7 مباريات، وهزم في مثلهم.

التشكيل المتوقع لفريق الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا اليوم

من المتوقع أن يبدأ المدير الفني للفارس الأبيض “جوزيه جوميز” لقاء اليوم بتشكيل مكون من الآتي: