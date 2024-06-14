تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن أسعار كيلو العجول البقري القائم اليوم الجمعة 14 يونيو 2024، على الرغم من غلاء أسعار أضحية العيد هذا العام إلا أن الكثير من الأشخاص حريص على شراء الأضحية لإدخال الفرحة والسرور على قلوب الأشخاص الغير قادرين على شراء اللحوم، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على أسعار كيلو العجول البقري القائم اليوم ……

أسعار كيلو العجول البقري القائم اليوم

ويقدم موقع البديل تغطية إخبارية بشأن أسعر كيلو العجول البقري القائم اليوم والتي جاءت كالتالي:

سعر كيلو اللحم البقري كبير السن القائم اليوم في مصر إلى 120 جنيها.

سعر اللحم الجاموسي القائم إلى حوالي 155 جنيها

سعر اللحم البقري القائم حوالي 175 جنية مصري.

سعر كيلو اللحم البقري القائم اليوم ما يتراوح من 140 إلى 150 جنية مصري.

سعر كيلو اللحم البتلو القائم في مصر اليوم وصل إلى 250 جنية مصري.

أسعار العجول في مصر ما بين 35000 إلى 40000 جنية مصري.

سعر الماعز القائم في مصر اليوم إلى 190 جنية مصري.

سعر الأغنام البلدي القائم في مصر 190 جنية مصري.

أسعار العجول القائمة في السوق المصري

كما يبحث عدد كبير من الأشخاص عن أسعار العجول في السوق المصري والتي جاءت كالتالي:

سعر كيلو اللحم للعجول البقري البتلو القائم (الصغير السن) في مصر اليوم 170 جنية مصري.

سعر كيلو اللحم للخراف القائم في مصر اليوم حقق حوالي 210 جنيها.

سعر كيلو اللحم الجاموسي القائم في مصر اليوم حوالي 150 جنية مصري

أسعار الماعز القائم اليوم

سعر الماعز القائم المستورد في مصر اليوم ما بين 4000 إلى 5000 جنية مصري.

سعر الماعز البلدي القائم اليوم في مصر 5000 إلى 6000 جنية مصري

أسعار اللحم الضاني في عيد الأضحى 2024 في مصر