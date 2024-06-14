“شفرات جاتا الجديدة والجبارة”!!.. نزل شفرات GTA San Andreas المجانية والحديثة مضمونة 100%.. حملها وعيش التحديات

مع انتشار الألعاب الإلكترونية، إلا أن لعبة جاتا أثبتت جداراتها الفتاكة في جذب ملايين المستخدمين حول العالم، حتى أن اللعبة تقدم العديد من التحديات والمنافسات الغير متناهية، ويمكن التعرف على هذه الشفرات وأفضل المميزات المقدمة أمام كافة اللاعبين والمستخدمين لهذه اللعبة، وفقًا لما نكشفه لكم في السطور التالية.

ما هي شفرات جاتا الجديدة والمضمونة؟

ولكي تقوم بالتعرف على شفرات جاتا الجديدة والمجانية المضمونة التي يمكنك تنزيلها والاستمتاع بكافة التحديات والمنافسات الغير متناهية، كما يلي:-

شفرة ” WANTED” تزيد من مستوى اللاعب.

بينما شفرة ” POLICE_DECREASE” تنقص من مستوى اللاعب.

إضافة إلى شفرة ” WEAPON_ALL” لجمع الأسلحة والذخيرة.

في حين أن شفرة ” SUPER_JUMP” للقدرة على القفز إلى الأعلى.

شفرة إعادة الصفحة للاعب ” HEALTH”.

شفرة الذخيرة الكاملة ” AMMO_ALL”.

شفرة الرقص ” BOOGIE”.

في حين أن تدمير السيارة على شفرة ” CAR_DESTROY”.

خطوات تحميل لعبة جاتا المجانية

ولجميع المستخدمين الجدد الراغبين في خوض تجربة مميزة جديدة في عالم الحروب والمنافسات والتحديات اللامتناهية، فيمكنهم تنزيل لعبة جاتا، وفقًا للخطوات التالية:-