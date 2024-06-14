”100 ألف دينار عيدية من الرافدين“ وزارة العمل العراقية تعلن عن خبر سار لتلك الفئات من الشعب بسبب عيد الأضحى المبارك

رواتب المتقاعدين في العراق، مؤخرا تم إصدار قرار هام برفع رواتب المتقاعدين لتحسين مستوى دخلهم بعد تدهور الأوضاع الاقتصادية بالبلاد وارتفاع الأسعار وبالتالي عدم كفاية دخلهم لتلبية احتياجاتهم الأساسية لعيش حياة كريمة، وتولي الحكومة اهتماما خاصا بتلك الفئة بسبب اعتماد الملايين على هذا الراتب بشكل أساسي وعدم توافر مصدر دخل آخر لهم، وفي خبر سار كشفت وزارة العمل عن صرف عيدية قدرها 100 الف دينار عراقي للعمال المضمونين، وسنقدم لكم اليوم في هذا المقال تفاصيل قرار زيادة رواتب المتقاعدين وطريقة الاستعلام عن الرواتب.
وزارة العمل العراقية تعلن عن خبر سار لتلك الفئات من الشعب
قرار الزيادة الأخير الذي صدر عن مجلس الوزراء العراقي تتضمن العديد من البنود التي توضح الفئات المستفيدة ونسب الزيادة وسلم الرواتب وغيرها، ووزارة المالية هي المسئولة عن تنفيذ القرار وتطبيق المعايير المطلوبة، وقد أعلنت الوزارة عن أن الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين ارتفع بعد قرار الزيادة ليصبح سبعمائة الف دينار عراقي بدلا من خمسمائة الف دينار، وسيتم تطبيق القرار فقط على من تقل رواتبهم عن مليون دينار عراقي أما من يتعدى راتبه المليون دينار فلن يستفيد من الزيادة، ومن المقرر أن تصل نسبة الزيادة الى 20% وقد تقل أو تزيد وفقا لقيمة الراتب الأساسي، وسيتم صرف الرواتب في موعدها الطبيعي اليوم الأول من الشهر الميلادي.
الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق
يمكن للمستفيدين من رواتب التقاعد الاستعلام الكترونيا عن قيمة الراتب بعد الزيادة وأي تفاصيل أخرى تخص الراتب وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية :
- الدخول الى موقع وزارة المالية الالكتروني الرسمي بالضغط على هذا الرابط.
- سيجد المستخدم قائمة من الخدمات الالكترونية يضغط من بينها على “الاستعلام عن الرواتب”.
- ادخل البيانات بشكل صحيح ثم اضغط على “استعلام” لتظهر لك تفاصيل راتب التقاعد.