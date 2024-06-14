”100 ألف دينار عيدية من الرافدين“ وزارة العمل العراقية تعلن عن خبر سار لتلك الفئات من الشعب بسبب عيد الأضحى المبارك

وزارة العمل العراقية تعلن عن خبر سار لتلك الفئات من الشعب

قرار الزيادة الأخير الذي صدر عن مجلس الوزراء العراقي تتضمن العديد من البنود التي توضح الفئات المستفيدة ونسب الزيادة وسلم الرواتب وغيرها، ووزارة المالية هي المسئولة عن تنفيذ القرار وتطبيق المعايير المطلوبة، وقد أعلنت الوزارة عن أن الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين ارتفع بعد قرار الزيادة ليصبح سبعمائة الف دينار عراقي بدلا من خمسمائة الف دينار، وسيتم تطبيق القرار فقط على من تقل رواتبهم عن مليون دينار عراقي أما من يتعدى راتبه المليون دينار فلن يستفيد من الزيادة، ومن المقرر أن تصل نسبة الزيادة الى 20% وقد تقل أو تزيد وفقا لقيمة الراتب الأساسي، وسيتم صرف الرواتب في موعدها الطبيعي اليوم الأول من الشهر الميلادي.