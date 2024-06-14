”100 ألف دينار عيدية من الرافدين“ وزارة العمل العراقية تعلن عن خبر سار لتلك الفئات من الشعب بسبب عيد الأضحى المبارك

Hossam تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
”100 ألف دينار عيدية من الرافدين“ وزارة العمل العراقية تعلن عن خبر سار لتلك الفئات من الشعب بسبب عيد الأضحى المبارك
رواتب المتقاعدين في العراق
  • سيجد المستخدم قائمة من الخدمات الالكترونية يضغط من بينها على “الاستعلام عن الرواتب”.
  • ادخل البيانات بشكل صحيح ثم اضغط على “استعلام” لتظهر لك تفاصيل راتب التقاعد.
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Hossam

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