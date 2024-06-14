ألف مبروك! رابط نتائج الصف الثاني عشر 2024 في الكويت بالرقم المدني والاسم على موقع وزارة التربية

ظهرت اليوم نتائج الصف الثاني عشر لعام 2024 في الكويت، التي كانت طلابها ينتظرونها بفارغ الصبر منذ نهاية امتحاناتهم، حيث تم اعتماد وإعلان النتائج بعد فترة شهدت نهو اعمال التدقيق والمراجعة، أصبحت جميع النتائج متاحة عبر الإنترنت من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية، حيث يمكن الآن للطلاب الحصول على نتائجهم بسهولة باستخدام الرقم المدني ورقم الجلوس.

كيفية الاستعلام عن نتائج الصف الثاني عشر 2024

قامت وزارة التربية بفتح صفحة الاستعلام عن نتائج الصف الثاني عشر لعام 2024، والتي يمكن للطلاب من خلالها الحصول على نتائجهم باتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية: رابط نتائج الصف الثاني عشر 2024 (هنا).

إدخال الرقم المدني للطالب.

إدخال رقم الجلوس.

النقر على زر “استعلام”.

ستظهر النتيجة فورًا على الشاشة.

موعد ظهور نتائج الصف الثاني عشر 2024

أعلنت وزارة التربية أن النتائج ظهرت بالفعل خلال الساعات الماضية، نتيجة لذلك يشهد الموقع ضغطًا كبيرًا من أولياء الأمور والطلاب الذين يسعون لمعرفة نتائجهم النهائية، حيث تحدد هذه النتائج الكليات التي سيتم قبولهم فيها، مما يجعلها بالغة الأهمية.

المدارس التي رفعت نتائج الثانوية العامة 2024 حتى الآن

رفعت جميع المدارس في مختلف مدن الكويت نتائج الثانوية العامة، ويشمل ذلك عدد:

24 مدرسة دينية.

30 مدرسة عامة.

45 مدرسة تعليم كبار.

حيث أن جميع هذه المدارس أرسلت نتائجها إلى الإدارات التعليمية، وتم رفعها على منصة النتائج.

التنسيق المتوقع لجامعات الكويت 2024 عقب اعلان نتائج الصف الثاني عشر

هذا وعقب اعلان نتائج الصف الثاني عشر بدولة الكويت اليوم، يتوقع أن يكون تنسيق القبول في جامعات الكويت لعام 2024 مشابهًا للعام الماضي على النحو التالي:

كلية الطب: يبدأ القبول من 85%.

طب الأسنان: يبدأ القبول من 85%.

كلية الهندسة وهندسة البترول: يبدأ القبول من 80%.

كلية العلوم الطبية: يشابه مجموع قبول الهندسة.

شروط القبول تتطلب تحقيق الطالب للدرجات المحددة، وألا يكون قد مضى أكثر من سنتين على تخرجه من الثانوية العامة، كما يجب على الطالب إرسال ملفاته ودفع الرسوم، وإجراء اختبارات القبول إن وجدت.

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أسماء أوائل الصف الثاني عشر في الكويت 2024

تم الإعلان عن أسماء الطلاب الأوائل في الصف الثاني عشر لعام 2024:

نوف عبد الله سليمان العصيمي – 99.50%

لولوه ناجي خليفة الجويسري – 99.38%

عزيزة علي عبد الله النتيفي – 99.27%