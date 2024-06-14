أسماء المقبولين في تعيينات عقود وزارة التربية العراقية 2024 pdf عموم المحافظات

قامت وزارة التربية العراقية بالتنسيق مع المديريات التابعة لها في جميع المحافظات لضمان استمرارية الإعلان عن أسماء المقبولين في تعيينات الوزارة. تقدم الكثير من المواطنين بطلبات لتعيينات تشمل 150 ألف وظيفة، ويسعون الآن لمعرفة كيفية الاستعلام عن الأسماء المقبولة. وتجري الوزارة حاليًا مراجعة لهذه الطلبات.

أسماء المقبولين في تعيينات عقود وزارة التربية العراقية 2024

في وقت سابق، أعلنت وزارة التربية العراقية عن قائمة المقبولين في تعيينات عقود الوزارة لعام 2024. تشمل هذه القائمة جميع المحافظات المدرجة في العقود، مثل بغداد، النجف، المثنى، ميسان، وصلاح الدين. وذكرت الوزارة أن الأسماء ليست نهائية، وعلى الفائزين استكمال جميع الإجراءات اللازمة لضمان تعيينهم في مديريات التربية.

رابط الاستعلام عن أسماء تعيينات وزارة التربية 2024

للاطلاع على أسماء المقبولين في تعيينات وزارة التربية لعام 2024،

يجب على المتقدمين زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية العراقية

بعد الدخول إلى الموقع، عليهم البحث عن قسم “نتائج التعيينات بالتعاقد” والنقر عليه.

بعد ذلك، يجب إدخال البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم الهوية وغيرها من المعلومات الضرورية.

ثم يجب تحديد المحافظة التي يتبعون لها من القائمة المتاحة.

أخيرًا، يجب الضغط على زر “استعلام” للحصول على النتائج ومعرفة ما إذا كان اسمهم ضمن المقبولين أم لا.

أوراق التقديم على مسابقة التعاقد في تعيينات وزارة التربية 2024

تم الإعلان عن المستندات المطلوبة للتقديم على مسابقة التعاقد في تعيينات الوزارة، ويستطيع المواطنون التقديم عبر تقديم الأوراق التالية: