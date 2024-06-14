” epedu.gov.iq وزارة التربية” عرض نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 العراق بأكملها

مع اقتراب صدور نتائج الثالث متوسط الدور الأول، بدأت عمليات البحث في ازدياد كبير حول طريقة استخراج كشوفات النتائج، التي تمثل أهمية كبيرة للعديد من الطلاب، حتى أن وزارة التربية العراقية تولي اهتماما بالغًا بهذه النتائج التي ما طالما تُحدد مصير الطالب للمرحلة الجامعية فيما بعد، بالإضافة إلى أن عرض النتائج يكون عقب الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات مع المراجعة الأخيرة لجميع الدرجات، في إطار ضمان حصول الطالب على ما يستحقه وفقًا لأداءه في الامتحانات، ويمكن الإطلاع على الكشوفات بكل سهولة، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

رابط عرض نتائج الثالث متوسط الدور الأول

وعن إجراءات القيام بإستخراج كشوفات نتائج الثالث متوسط الدور الأول في العديد من المحافظات العراقية، والإطلاع على كافة الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية، وفقًا للخطوات المتمثلة في الأتي:-

أن تقوم بالتوجه إلى موقع وزارة التربية العراقية.

ليتم تسجيل الدخول إلى الصفحة الخاصة بالنتائج.

مع تدوين معلومات الطالب بكل دقة ووضوح متمثلة في الإسم والرقم الامتحاني.

الضغط مباشرة على زر “تنزيل”.

ليتم استخراج كشوفات نتائج الثالث متوسط الدور الأول.

معرفة نتائج الثالث اليوم

وفي ظل الرقمنة أصبح الأمر سهلاً في معرفة نتائج الطلاب والطالبات بمرحلة الثالث متوسط الدور الأول، حتى أن هناك العديد من المواقع الإلكترونية التي يمكنك من خلالها استخراج كشوفات نتائج الثالث، والتعرف على الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية التي تعتبر من أكثر المراحل شغفًا للعديد من الطلاب في محافظات العراق.