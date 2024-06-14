“وزارة التربية العراقية“ نتائج الصف الثالث متوسط موقع نتائجنا عموم العراق results.mlazemna

صرحت وزارة التربية والتعليم في العراق عن موقع نتائجنا نتائج الثالث متوسط وهذا ما يتم البحث عنه بكثرة في تلك الفترة من قبل الطلاب في عموم العراق حيث أن مرحلة الثالث المتوسط من المراحل التي حازت على اهتمام كبير من قبل الجهات التعليمية، والجدير بالذكر أن الطلاب الذين خضعوا لأداء الامتحانات وصل عددهم حتى 900 ألف طالب وتم توزيعهم على مايقارب نحو 5477 لجنة، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل في النقاط التالية.

موقع نتائجنا نتائج الثالث متوسط

يمكن لجميع طلاب الصف الثالث المتوسط الاستعلام عن نتائجهم وهذا بمجرد أن يقوموا بإجراء مجموعة من الخطوات وهي:

في البداية يرجى الدخول على منصة نتائجنا التابعة لوزارة التربية والتعليم. في الخطوة التالية يتطلب منك اختيار الولاية التابع لها. بعد ذلك انقر على زر تحميل. بمجرد الإنتهاء من عملية التحميل سوف تحصل على كشوف درجات الطلاب. قم بكتابة اسم المدرسة التي يدرس بها الطالب ثم قم بالبحث عن النتيجة من خلال تدوين اسم الطالب والرقم الامتحاني.

رابط الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق

يوجد طريقة أخرى قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عنها والتي يمكن للطلاب استخدامها عند الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط وهي كالتالي: