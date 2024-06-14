“يبن المحظوظة بوووم طاااخ كونامي تولعها السيزون نزل لعبة اي فوتبول الجديدة الموسم السابع تحديثات فااايـــر “لعبة eFootball الموسم السابع Season 7”

تعتبر لعبة اي فوتبول واحدة من اشهر واقوي العاب كرة القدم الجديدة، دائما ما تبدع شركة كونامي في تطويرها من لعبة اي فوتبول، وذلك من حيث المرونه والشبابية في التمرير والاستلام عند اللعب، وكذلك في عمليات التسديد واللعب بشكل عام، تفوقت Konami علي نفسها هذه المره، بانشاءها لعبة تعتبر اقوي منافس في عالم Google Play من حيث العاب كرة القدم الالكترونية، فيمكنناً القول الان حسب تقييمات اللاعبين ان لعبة eFootball اقوي لعبة كرة قدم الكترونية تم اصدارها حتي الان، وفي هذه المقالة سوف نعرض عليكم المزيد مت التفاصيل المبهرة حول لعبة بيس موبايل واحداث السيزون السابع Season 7 وشرح تفاصيله من اثارة وغموض.

لعبة eFootball الموسم السابع Season 7

بدا اليوم الموسم السابع من لعبة eFootbaal بعنوان “king Of Continent”، حيث يدور احداث الموسم في مجموعة من اللاعبين اللذين ينافسون بعنوان علم البلد الخاصة بهم، علي سبيل المثال يمكننا اختيار البرازيل Brazil، يمكنك المنافسه بالمنتخب امام العديد من منتخبات العالم في فعالية جديدة تشبه كاس العالم، مع العديد من الجوايز والهدايا المبهره، يمكنك في هذه الفعالية ايضاً بعد كل فوز في مباريات المنتخب، الحصول علي فتحه مجانية في بكجات منتخب الارجنتين والحصول علي نجوم بارزه تصل قدراتهم الي 101 مثل اللاعب L.Messi وغيرهم من النجوم البارزين حتي تتمكن من الحصول علي كل ابطال منتخب الارجنتين.

نظام الشارات الجديد في الموسم السابع Season 7

جاء الموسم السابع بميزة جديدة مختلفة عن اي موسم سابق، وهي ميزة الشارات المهارية، وعلي عاده لعبة بيس انها في كل موسم تقوم باضافه ميزه جديدة في اللعبة تجعل من حسابك اكثر تقدماً والفات، يمكنك الان مع لعب المباريات واحراز العديد من الاهداف الحصول علي شاره الهداف التي سوف تظهر علي معلومات المستخدم الخاصة بك وتثبت للاخرين في اي منطقة انت بارع فيها، ويمكنك اضافه الشارات عند التوجهه الي تفاصل المستخدم من ايقونه اضافات، والاستمتاع باقوي الشارات التي سوف تقوم بجمعها.

الجدير بالذكر ان الموسم الجديد جاء بفعالية جديدة وهي فعالية البطوله، والتي يمكنك من خلالها كسب العديد من نجوم الموسم مثل اللاعب L.Messi وكذلك اللاعب K .Mbappe بعد الانتهاء من الفعالية، وسوف نعرض لكم طريقة الاستلام المجانية في المقالة القادمة.