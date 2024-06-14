“ألــــف مبـــرووك“ نتائج الصف الحادي عشر في الكويت moe.edu.kw بالرقم المدني

سوف نوضح لكم في السطور التالية رابط الاستعلام عن نتائج الصف الحادي عشر في الكويت وهذا ما يبحث عنه عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور وهذا منذ أن انتهوا من أداء الامتحانات التي بدأت من يوم 29 مايو 2024 واستمرت حتى يوم 10 يونيو، ووفقا لما نقلته الجهات التعليمية المسؤولة أنه سوف يتم الإعلان عن النتائج من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم وهذا بعد أن يتم الإنتهاء من عمليات التصحيح وتجميع درجات.

نتائج الصف الحادي عشر في الكويت

يمكن الان لجميع الطلاب في جميع المحافظات داخل الكويت الاستعلام عن نتائج الصف الحادي عشر في الكويت وهذا من خلال الرابط الإلكتروني الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم ولكن يجب على الطالب تنفيذ الخطوات الآتية:

في مبتدأ الأمر قم بزيارة الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم الكويتية. بعد ذلك قم بالدخول على خيار خدمات الطلاب وهذا من خلال الصفحة الرئيسية. في الخطوة التي تليها يتطلب منك الانتقال إلى قسم نتائج الطلاب. يرجى تحديد الصف الدراسي وهو الحادي عشر. بعد ذلك قم بكتابة كل من الرقم التسلسلي والرقم المدني الخاص بالطالب في الأماكن المخصصة. أخيرا اضغط على زر عرض النتيجة.

موعد ظهور نتائج الصف الحادي عشر في الكويت

لم يتم تحديد موعد محدد حول ظهور نتائج الصف الحادي عشر في الكويت حتى الوقت الحالي والسبب هو أن الامتحانات مازالت تحت قيد المراجعة والتي تتم بشكل دقيق من أجل توفير العدالة بين الطلاب وإعطاء كل طالب حقه ولكن بعد الانتهاء من التصحيح واعتماد الدرجات سوف يتم الإعلان عنها على الفور.