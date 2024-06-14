طريقة عمل الكيك الإنجليزي اللذيذ هش وخفيف كالقطن

الكيك الإنجليزي من أكثر أنواع الحلويات التي يقبل على تناولها الأطفال، وطريقة تحضيره تختلف من بلد لآخر، وهو يتميز بقوامه الخفيف الهش، ومكوناته البسيطة التي نجدها في كل بيت، وهو لذيذ الطعم ورائحته شهية، وكثير من الأمهات يفضلون تحضيره في البيت بدلاً ما شرائه من المحلات بسعر غالي، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل الكيك الإنجليزي بأسهل الخطوات.

مقادير عمل الكيك الإنجليزي

يحتوي الكيك على مقادير بسيطة سوف نتعرف عليها وهي كالتالي: –

كوبان من الدقيق.

نصف كوب من الزبادي.

نصف كوب من الزيت.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

٢ حبة من البيض.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة بشر برتقال.

نصف كوب من عصير البرتقال.

كوب وربع سكر.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة عمل الكيك الإنجليزي اللذيذ خطوة بخطوة بالمنزل وهي كما يلي: –

نقوم بخلط جميع المقادير الجافة مع بعض في إناء واسع، ثم نتركها جانبًا. بعد ذلك نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ونضع به البيض، والفانيليا، والسكر، والزيت، والزبادي، ثم نخفقهم مع بعض جيدًا حتى نحصل على خليط كريمي. نقوم بإضافة عصير البرتقال ونعيد الخفق مرة أخرى حتى نحصل على خليط متجانس تمامًا. نقوم بسكب الخليط السائل على خليط الدقيق مع إضافة بشر البرتقال، ثم نقلبهم جيدًا في اتجاه واحد حتى تدخل المكونات مع بعضها ونحصل على عجينة سائلة.

طريقة تسوية الكيك الإنجليزي

نقوم بإحضار قالب كيك مبطن بورق الزبدة، ثم نسكب به الخليط مباشرةً ونقوم بتوزيعه جيدًا، بعد ذلك نضع القالب داخل فرن مسخنة مسبقًا حتى ينضج ويكتسب اللون الذهبي، ثم نقوم بإخراج الكيكة من الفرن ونتركها حتى تبرد تمامًا، بعد ذلك نقوم بتقطيعها ونقدمها بألف صحة وهنا.