“لجميع الراغبين في السفر”.. الكويت تُعلن استقدام العائلات بتأشيرات مجانية والحصول على وظيفة برواتب خيالية

كشفت وزارة الخارجية في الكويت، عن إمكانية القيام بإستقدام العائلات بتأشيرات مجانية، وذلك بعد أن توقف السفر والدخول إلى دولة الكويت لمدة بلغت 18 شهرًا، وبعد فتح باب التأشيرات سيُصبح بإمكان الوافدين والمقيمين تقديم طلب عبر منصة متى الإلكترونية التي بها العديد من الخدمات الإلكتروني، وفقًا لبعض الإجراءات والمستندات الهامة التي نكشفها لكم في السطور التالية.

وثائق طلب تأشيرة زيارة في الكويت

ويمكن القيام بتقديم طلب الحصول على تأشيرة زيارة أمام جميع الوافدين والمقيمين في دولة الكويت، للعمل على استقدام العائلات مقابل رسوم ضئيلة، وبعض المستندات الهامة المتمثلة في الأتي:-

يُرجى القيام بملء نموذج الزيارة عبر منصة متى الإلكترونية.

مع تقديم نسخة من البطاقة المدنية للمقيم على أن تكون سارية وكذلك إرفاق نفس الصورة لكفيل.

يمكنك تقديم وثيقة قرابة بين الزائر والشخص المقيم في دولة الكويت.

إحضار جواز السفر الساري.

رسوم استقدام العائلات في الكويت

وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية، أن يمكن تقديم طلب استقدام العائلات داخل دولة الكويت، بما تصل قيمتها لـ 100 دينار كويتي سنويًا للزوجة والأبناء، فضلاً عن وصول الرسوم لـ 200 دينار لغير الزوجة والأبناء أي للذين لم يكن لهم صلة قرابة بالمقيم أو الوافد أو من الدرجة الثانية، مع مراعاة أنه في حالة مخالفة دفع الرسوم المؤهلة لإستقدام أفراد العائلة إلى دولة الكويت، سيتم العمل على فرض غرامة مالية على الشخص المقيم.