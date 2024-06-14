تعرف الآن.. مواعيد عيد الاضحى في جميع الدول العربية 2024

رودي تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
تعرف الآن.. مواعيد عيد الاضحى في جميع الدول العربية 2024

يتساءل المسلمين العرب عن مواعيد عيد الاضحى في جميع الدول العربية خاصة أن العيد لم يتبقى عليه سواء القليل، حيث يصادف وقفة عرفات يوم السبت الموافق 15 من شهر يونيو الموافق 9 من شهر ذي الحجة، وكما نعلم أن العيد بمثابة الفرح لكل المسلمين حول العالم، بالإضافة إلى ذلك يتم فيه ذبح الأضاحي من أجل توزيعها على الفقراء والمحتاجين.

مواعيد عيد الاضحى في جميع الدول العربية

مواعيد عيد الاضحى في جميع الدول العربية والإجازات الخاصة تختلف حسب الدولة، وهذه هي مواعيد العيد في الدول العربية:

موعد عيد الأضحى في الكويت

من المتوقع أن يعلن ديوان الخدمة العامة بشكل رسمي عن موعد عيد الأضحى المبارك خلال الساعات القليلة القادمة، ولكن كما هو معتاد فإن إجازة عيد الأضحى تبدأ من يوم عرفات الموافق 9 من شهر ذي الحجة وتستمر لمدة أربع أيام.

وذلك لأن العادة تكون إجازة عيد الأضحى أربع أيام يبدأ فيها العيد من يوم 16 من شهر يونيو 2024، وتنتهي يوم الأربعاء الموافق 19 من شهر يونيو في جميع الدول العربية، بالتالي يعود الموظفين إلى العمل مرة أخرى يوم 20 من نفس الشهر، ومن الجدير بالذكر أن بعض الدول العربية تقوم بمنح إجازة للموظفين تصل لمدة أسبوع بمناسبة عيد الأضحى.

موعد عيد الأضحى المبارك في مصر

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور “مصطفى مدبولي” أن إجازة عيد الأضحى في مصر ستبدأ من يوم 15 من شهر يونيو 2024 وتنتهي يوم الخميس الموافق 20 من نفس الشهر، وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء التي قرر أن الإجازة ستكون مدفوعة الأجر للعاملين في المصالح الحكومية، والهيئات العامة.

موعد عيد الأضحى في السعودية

يبدأ عيد الأضحى في المملكة يبدأ من يوم 10 من شهر ذي الحجة وتستمر إجازة العيد لمدة أربع أيام.

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رودي

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