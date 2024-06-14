يبحث عدد كبير من المواطنين خلال الساعات الأخيرة عن حقيقة صرف المكرمة الملكية 100 دينار أردني قبل عيد الأضحى 2024، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوبيل الفضي لجلالة الملك عبد الله الثاني والتي تعد منحة تقديرية للجهودات المبذولة من تضحيات الشهداء والدفاع عن الوطن،ـ ومن خلال هذا المقال دعونا نتعرف سوياً على حقيقة الخبر من عدمه، وإليكم التفاصيل…..

حقيقة صرف المكرمة الملكية 100 دينار أردني قبل عيد الأضحى 2024

حيث يتوقع الكثير من المواطنين بالمملكة أن يصدر قرار من جلالة الملك عبد الله الثاني بصرف مكة المكرمة الملكية لجميع العاملين بالقطاع المدني، وبما ذلك المتقاعدين ومنتفعي صندوق المعونة الإجتماعية، وحتى الآن لم يتم الإعلان عن أي قرار رسمي من أي جهة حكومية .

وأعلنت وزارة المالية الأردنية عن أنه من المقرر أن يتم صرف رواتب للعاملين في المملكة الأردنية وذلك في يوم 27 من كل شهر ميلادي، إذا ما تصادف يوم عطلة أو إجازة رسمية ليتم تبكير أو تأخير موعد الصرف، أما في حالة جاء موعد صرف الراتب يوم السبت، يتم تأخير موعد الصرف إلى يوم الأحد التالي.

موعد صرف رواتب الموظفين بالأردن 2024

وحسبما أعلنت وزارة المالية خلال الساعات الأخيرة فإنه من المقرر أن يتم صرف رواتب شهر يونيو لجميع الموظفين والعاملين يوم الخميس الموافق 27 يونيو، دون تأخير أو تبكير .

كما يمكن للمواطنين الاتصال على الأرقام التالية للاستفسار عن مكرمة ذوي الشهداء .