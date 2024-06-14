“سلي وقت عيالك في العيد“ تردد قناة وناسة لولو على المقر الصناعي نايلسات Nilesate.. اضبطيها الآن

قناة وناسة، وناسة هي واحدة من أشهر القنوات الفضائية العربية المتخصصة للأطفال وأكثرهم انتشارا، نجحت القناة في تحقيق نسب مشاهدة عالية وتفوقت على العديد من القنوات التي سبقتها في الإنطلاق بسنوات، وقد توافرت في قناة وناسة مجموعة من العوامل التي ساهمت في نجاحها فقد جمعت بين المحتوى الترفيهي والتعليمي وصممت شخصيات كرتونية جذبت الأطفال اليها وأثارت اهتمامهم، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال تردد قناة وناسة على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات.

تردد قناة وناسة نايل سات قناة وناسة التي نجحت في شغل وقت الأطفال ببرامجها المميزة وأغانيها الرائعة، حيث تقدم القناة بشكل حصري أغاني من أداء الشخصية المرحة لولو التي أحبها الأطفال وصارت صديقتهم المفضلة التي يستمعون اليها باهتمام ويحفظون أغانيها عن ظهر قلب ويرددونها ليلا ونهارا مثل لولو وماما ولولو الشطورة ومين اللي سرق الجزمة ووينك يالولو وغيرها، وقد حازت القناة ايضا على اعجاب ملايين الامهات ونالت ثقتهم لأنها تعلم أطفالهم أشياء مفيدة وقيم نبيلة، وسنستعرض لكم فيما يلي تردد قناة وناسة على النايل سات. القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 11470

الاستقطاب : عمودي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 3/4 تردد قناة وناسة عرب سات تقدم قناة وناسة محتواها بشكل مجاني لجميع الدول العربية وتحرص على أن تصل للجميع لذا فهي متاحة على مدار الأربع وعشرين ساعة دون توقف، ويتم تحديث ترددات القناة باستمرار حتى لا يواجه المشاهدين أي مشاكل بالبث يمكن أن تؤدي الى تقطع الصوت أو عدم وضوح الصورة، ويمكنكم استقبال قناة وناسة على العرب سات عبر ضبط اعدادات التردد التالية :