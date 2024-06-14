الوجبة الأخيرة PDF.. كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية منصة MAZALATY 

كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

تبحث الجهات المختصة في وزارة الشؤون الاجتماعية عشرات الآلاف من الحالات المتقدمة للحصول على منحة الرعاية الاجتماعية للتأكد من مطابقتها للشروط المطلوبة ومن كونها تستحق الدعم بالفعل، وبعد اختيار اسماء المشمولين من الفئات الأشد احتياجا تقوم الوزارة بتنزيل قوائم الاسماء على الانترنت للتيسير على المواطنين وتوفير وقتهم وجهودهم بحيث يستطيعون معرفة هل سيستفيدون من المنحة أم لا من مكانهم وفي غضون عدة دقائق دون التوجه لأي مكان للاستعلام عن موقفهم، وسنستعرض لكم فيما يلي رابط وطريقة الاطلاع على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية :