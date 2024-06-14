الوجبة الأخيرة PDF.. كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية منصة MAZALATY 

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، برنامج الرعاية الاجتماعية الذي تطلقه الحكومة العراقية ويستفيد منه آلاف المواطنين ممن يعانون بسبب الظروف الاجتماعية والاقتصادية السيئة، وتقدم الحكومة من خلال هذا البرنامج دعما ماديا للفقراء وذوي الدخل المحدود ومن يحملون أعباء تفوق طاقاتهم ولا يكفي دخلهم لتلبية متطلباتهم واحتياجات أسرهم الأساسية للعيش، وينتظر المتقدمين للحصول على المنحة ظهور أسماء المشمولين لمعرفة ما إذا كانوا ضمن المختارين أم لا، وسنقدم لكم اليوم في هذا المقال طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وشروط استحقاق الدعم.
كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية
تبحث الجهات المختصة في وزارة الشؤون الاجتماعية عشرات الآلاف من الحالات المتقدمة للحصول على منحة الرعاية الاجتماعية للتأكد من مطابقتها للشروط المطلوبة ومن كونها تستحق الدعم بالفعل، وبعد اختيار اسماء المشمولين من الفئات الأشد احتياجا تقوم الوزارة بتنزيل قوائم الاسماء على الانترنت للتيسير على المواطنين وتوفير وقتهم وجهودهم بحيث يستطيعون معرفة هل سيستفيدون من المنحة أم لا من مكانهم وفي غضون عدة دقائق دون التوجه لأي مكان للاستعلام عن موقفهم، وسنستعرض لكم فيما يلي رابط وطريقة الاطلاع على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية :
- الدخول الى منصة مظلتي الالكترونية من خلال الضغط على هذا الرابط.
- ادخال بيانات الحساب الشخصي لتسجيل الدخول الى الموقع.
- من الخدمات الالكترونية لهيئة الحماية الاجتماعية اختر خدمة “الاستعلام عن اسماء المشمولين”.
- سيطلب منك تحديد المحافظة التابع لها، واختيار رقم الوجبة المستعلم عنها.
- قم بكتابة البيانات المطلوبة ثم اضغط على “بحث” لتظهر امامك كشوف اسماء المشمولين.
شروط استحقاق دعم الرعاية الاجتماعية
- أن يكون المتقدم عراقي ومقيم داخل العراق بصفة دائمة.
- ألا يكون لديه مصدر دخل ثابت أو املاك قيمة.
- أن يكون من المستحقين للدعم بسبب أوضاعه المادية السيئة.
- الا يقل عدد افراد اسرته عن أربع أشخاص.