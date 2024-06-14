خطوات ورابط التسجيل في منحة البطالة الجزائر 2024 والشروط اللازمة

أعلنت الحكومة الجزائرية خلال الساعات الأخيرة عن تخصيص رابط الكتروني للتسجيل في منحة البطالة الجزائر 2024 ، والتي تعد من أكثر الأمور التي تشغل بال عدد كبير من المواطنين خاصة مع حلول عيد الأضحى المبارك والذي يلزم له الكثير من المصاريف لشراء مستلزمات العيد، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط وخطوات التسجيل في منحة البطالة بالجزائر 2024 والشروط المطلوبة…..

منحة البطالة في الجزائر 2024

حيث تسعى الحكومة الجزائرية على توفير الدعم الكافي لعدد كبير من الأسر والأشخاص التي لا تملك دخل شهري أو مهنة ، بشرط أن يستوفي المتقدم الشروط الآتية:

أن يكون المتقدم جزائري الجنسية ومقيم في الجزائر إقامة دائمة.

ألا يكون للمتقدم دخل شهري ثابت.

ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عام ولا يقل عن 18 عام.

وأخيراً ألا يكون للمتقدم وظيفة ثابتة في شتى القطاعات.

ما هي الأوراق المطلوبة للتقديم في منحة البطالة 2024

وحتى تتمكنوا من الحصول على منحة البطالة في الجزائر 2024، يجب تحضير الأوراق الآتية:

صورة من شهادة ميلاد المتقدم .

صورة شهادة تأدية الخدمة العسكرية.

الوثائق التي تثبت حق المتقدم في الحصول على منحة البطالة.

صورة من بطاقة الهوية الوطنية.

شهادة من المؤهل الدراسي للمتقدم.

رابط التسجيل في منحة البطالة الجزائر 2024

ويمكنكم بكل سهولة التسجيل في منحة البطالة الجزائر 2024 من خلال اتباع الخطوات الآتية: