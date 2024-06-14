طريقة عمل بسكوت العشر دقائق بمكونات اقتصادية متوفرة في بيتك

بسكوت العشر دقائق من المخبوزات السهلة سريعة التحضير، وتعتمد في تحضيرها على مكونات اقتصادية بسيطة نجدها متوفرة في المطبخ، وتستطيع الأمهات اعداده في البيت بأقل مجهود وتكاليف، كما يقدم هذا النوع من المخبوزات الناعمة بجانب كوب من الحليب أو الشاي أول أيام العيد، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل بسكوت العشر دقائق بمكونات اقتصادية متوفرة بالمنزل.

مكونات عمل بسكوت العشر دقائق

يحتوي البسكويت على مقادير بسيطة سوف نتعرف عليها وهي كما يلي: –

٢ حبة من البيض.

كوب إلا ربع من السكر.

كوب إلا ربع من الزيت.

نصف كوب من النشا.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

كوبان وربع من الدقيق.

ذرة ملح.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة عمل بسكوت العشر دقائق بخطوات بسيطة بالمنزل وهي كالتالي: –

نقوم بخفق البيض، والفانيليا، والسكر، والبيكنج بودر بواسطة المضرب الكهربائي حتى يذوب السكر تمامًا. نقوم بإضافة الزيت ونعيد الخفق مرة أخرى لمدة خمس دقائق. بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق، والملح للخليط ونعجن بواسطة اليد حتى تتشكل لدينا عجينة ناعمة وطرية.

طريقة تشكيل بسكوت العشر دقائق

نحضر سطح متساوي ونفرد عليه العجينة، ثم نقوم بتشكيلها بواسطة قطاعة البسكويت، أو نشكلها باليد على حسب الأشكال التي نرغب بها، بعد ذلك نقوم بإحضار صينية مبطنة بورق الزبدة ونرص عليها قطع العجين، ثم نقوم بوضع الصينية داخل فرن مسخنة مسبقًا على درجة حرارة ١٨٠ مئوية حتى يكتسب البسكوت اللون الذهبي، ثم نخرج البسكويت من الفرن ونتركه حتى يبرد تمامًا، ثم يقدم بألف صحة وهنا.