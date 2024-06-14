متى يبدأ يوم عرفة ومتى ينتهي 2024؟.. وسبب التسمية بهذا الاسم

يتساءل الكثير من المسلمين حول العالم عن متى يبدأ يوم عرفة؟ خاصة أن عيد الأضحى لم يتبقى عليه كثيرًا، ومن الجدير بالذكر أن يوم عرفة يعتبر أحد أعظم أيام السنة الهجرية، ويشهد اليوم توافد الحجاج من مختلف دول العالم إلى بيت الله الحرام من أجل الوقوف على جبل عرفات لأداء أعظم ركن في الحج، والذي يحمل في طياته فضائل عظيمة، ويعتبر هذا اليوم فرصة عظيمة للتوبة والمغفرة، علاوة على ذلك يحرص الكثير من المسلمين على صوم هذا اليوم ويكثفون الدعاء ويتقربون من الله عز وجل بالدعاء اتباعًا لسنة الرسول صل الله عليه وسلم.

متى يبدأ يوم عرفة؟

الإجابة على سؤال متى يبدأ يوم عرفة؟ تكون أن هذا اليوم العظيم يبدأ من يوم السبت الموافق 15 من شهر يونيو الجاري 2024، بالتوقيت الهجري يبدأ من يوم 9 من شهر ذي الحجة 1445، حيث بعد ثبوت الجمعة الماضية رؤية هلال شهر ذي الحجة حسب ما أعلنت عنه المحكمة العليا، فإن يوم عرفة يبدأ بالتحديد من فجر يوم 9 ذي حجة ويستمر حتى مغرب نفس اليوم.

ويتميز يوم عرفة بفضائل عظيمة، لعل أبرزها أن الله عز وجل يعتق رقاب العديد من العباد من النار، وذلك في قول رسولنا الكريم “ما من يومٍ أكثر من أن يعتق الله فيه عبدًا من النار من يوم عرفة”.

كما أن صيام يوم عرفة من السنن المحببة لغير الحجاج، وذلك لأنه وسيلة لتكفير الذنوب لسنتين”سنة ماضية وسنة قادمة”، كما من المستحب أن يهلل ويكبر المسلمين، وذلك من تعظيم شعائر الله.

ما هو سبب تسمية يوم عرفة بهذا الاسم؟

ارتبط الاسم بجبل عرفات، وذلك لأن المسلمين يذهبون إلى جبل عرفات من أجل أداء الركن الأعظم، حيث نجد عدة تفسيرات للتسمية بهذا الاسم، من بينها أن آدم وحواء التقيا بعد هبوطهما إلى الأرض في هذا المكان.