اسمك اتحمل الوجبة السابعة ؟.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة منصة مظلتي

صرحت الحكومة العراقية عن رابط الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة وهذا ما يبحث عنه العديد من المستفيدين داخل الدولة وذلك بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك حيث أن الرعاية الاجتماعية من أبرز المساعدات المالية التي توفرها الحكومة للمواطنين بشكل شهري وهذا من أجل مساعدتهم تلبية الاحتياجات الأساسية الخاصة بهم والتي تتمثل في الطعام والشراب والرعاية الصحية ولكن هذا يتم وفق مجموعة من الضوابط وذلك ماسوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

وفقا لما نقلته بعض المصادر أن الجهات المعنية في الوقت الحالي تقوم بفرز الطلبات ومراجعتها وسوف يتم الإعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في الأيام القليلة القادمة ويمكن للمستفيدين الاستعلام عنها من خلال اتباع بعض الخطوات والتي تكون كالآتي:

أولا يتطلب من المستفيدين زيارة الموقع الرسمي الخاص بمنصة مظلتي. ثانيا يرجى تسجيل الدخول إلى المنصة. ثالثا قم بالتوجه إلى قسم الرعاية الاجتماعية. رابعا سوف يتطلب من المستفيد كتابة مجموعة من البيانات والتي تتمثل في اسم المستفيد، الرقم الوطني الخاص به، المحافظة التي يقيم بها. خامسا قم بإدخال رمز التحقق الذي سوف يظهر أمامك على الشاشة في الحقل المخصص له. أخيرا اضغط على بحث وسوف تحصل على ملف يوضح كافة اسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية.

شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية بالعراق

يرجى التحقق من توافر الشروط التالية لدى المواطن وهذا من أجل الحصول على الرعاية الاجتماعية وهي: