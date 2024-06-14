 “نزل الكشوفات بسرعة”!!.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

تعد الرعاية الاجتماعية، من أكثر البرامج التي تمنح العديد من المواطنين دعمًا ماليًا يتم العمل على توفيره من وقت إلى أخر، فضلاً عن أن الجميع في حالة تأهب كبيرة حول صدور الوجبة السابعة التي تأخرت بشكل كبير عن باقي الوجبات، مما بدأ المتقدمين يتساءلون عن سبب التأخير الغير مألوف، خاصة مع أن البرنامج يعمل على توفير دعم مادي لتبية احتياجاتهم الأساسية، لكن ما هو سبب التأخير حتى الأن؟، وهو ما كشفت عنه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

سبب تأخير صدور الوجبة السابعة من الرعاية

وأوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن جميع طلبات الوجبة السابعة ما زالت قيد أعمال التصحيح والمراجعة التي تضمن حصول المتقدمين على مستحقاتهم المالية، بالإضافة إلى استبعاد الغير منطبق عليه شروط وأحكام الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية، أو إدراجه ضمن الوجبات الجديدة التي يوفرها برنامج الرعاية الاجتماعية، وبإشراف من وزارة العمل العراقاية.

خطوات الإستعلام عن كشوفات الرعاية الاجتماعية

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن كشوفات الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة داخل محافظات العراق، وفقًا لما يلي:-