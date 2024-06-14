“عبر ديلي موشن“ مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 164 مترجم على dailymotion

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 164 مترجم

يعتبر مسلسل المؤسس عثمان امتداد لمسلسل ارطغرل الذي تم عرضه منذ سنوات وكان من أكثر المسلسلات التركية تحقيقا لنسب مشاهدة مرتفعة ويحكي مسلسل المؤسس عثمان قصة عثمان الغازي الابن الاصغر لارطغرل الذي سيستكمل طريقه محاولا انتشال الدولة من الضعف والنهوض بها وبالفعل ينجح في تأسيس الدولة العثمانية العظيمة بعد صراعات محتدة مع التتار والصليبيين والروم والسلاجقة وبعد مكائد يتعرض لها من أبناء قبيلته وأبناء القبائل الاخرى، وسينجح عثمان في تجاوز كل ذلك وتحقيق انتصارات عظيمة بفضل شجاعته وذكائه وفطنته، وقد تم عر مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 164 يوم الاربعاء الماضي على قناة atv التركية في تمام الثامنة مساء وترجمت الحلقة بعد ذلك بساعات لتكون موجودة يوم الخميس على كافة المواقع المتخصصة.