سجــل هُنـــا فــورا douane.gov.dz .. كيفية التسجيل في مسابقة الجمارك 2024 الجزائرية والشروط اللازمة

ندى تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
سجــل هُنـــا فــورا douane.gov.dz .. كيفية التسجيل في مسابقة الجمارك 2024 الجزائرية والشروط اللازمة
مسابقة الجمارك

يمكن لجميع المواطنين الآن التسجيل في مسابقة الجمارك وهي من المسابقات الوظيفية التي قامت بإطلاقها الحكومة الجزائرية وهذا من أجل مساعدة الشباب الذين ليس لديهم عمل الحصول على فرصة عمل ثابت وذلك من أجل الحد من مستوى البطالة داخل الدولة حيث أن الحكومة تسعى نحو تقديم مستوى معيشي أفضل للمواطنين، ولكن يجب العلم أنها قامت بوضع مجموعة من الشروط اللازم تواجدها لدى المتقدمين وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا، وسوف نوضح لكم أيضا الأوراق المطلوبة.

مسابقة الجمارك

أصبح من السهل على جميع المواطنين التسجيل في مسابقة الجمارك بكل سهولة وهذا من خلال الخدمة الإلكترونية التي قامت بإطلاقها الجهات المسؤولة ولكن يجب على المواطنين اتباع الخطوات التالية:

  1. في البداية يجب الدخول على الصفحة الخاصة بالمؤسسة العامة للجمارك.
  2. بعد ذلك يتطلب منك النقر على خيار التسجيل في مسابقة الجمارك وهذا من الصفحة الرئيسية.
  3. سوف يفتح لك استمارة تقديم يرجى ملؤها من خلال كتابة البيانات المطلوبة بشكل دقيق.
  4. في الخطوة التالية قم بإرفاق المستندات المطلوبة.
  5. أخيرا اضغط على زر تقديم الطلب وانتظر الرد.

شروط التسجيل في مسابقة الجمارك

يجب توافر الشروط التالية لدى الراغبين في التقديم على مسابقة الجمارك:

مسابقة الجمارك
مسابقة الجمارك
  • يجب أن يكون المواطن خريج مؤهل مناسب للوظائف المتاحة.
  • يشترط أن يكون لديه موقف محدد من الخدمة العسكرية.
  • يتطلب من المتقدم تقديم كافة الوثائق المطلوبة.
  • من الشروط الهامة التي يجب تواجدها هي أن يكون المتقدم حامل للجنسية الجزائرية.
  • يتطلب من المتقدم التواجد داخل الدولة بشكل دائم.

الوثائق المطلوبة للتسجيل في مسابقة الجمارك

  • إيصال تسديد رسوم التقديم.
  • شهادة صحية تثبت عدم إصابة المواطن بأي أمراض.
  • نسخة من البطاقة الوطنية.
  • شهادة المؤهل الدراسي.
  • طلب خطي.
  • شهادات الخبرة إن وجد.
  • الشهادة العسكرية.
إنضم لقناتنا على تيليجرام
معلومات الكاتب
ندى

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
هترجعي شابة بكولاجين لبان الدكر بشرة ناصعة البياض وهيخفي الخطوط وهيقاوم ويزيل التجاعيد
إنضم لقناتنا على واتساب